Bedford Metals bestätigt Bohrziele auf dem Uranprojekt Ubiquity Lake

14. Januar 2025 / IRW-Press / Bedford Metals Corp. (TSX-V: BFM, FWB: O8D, ISIN: CA0762301012) (das „Unternehmen“ oder „Bedford“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vorläufige Interpretationsergebnisse historischer geophysikalischer Datensätze über seine Zielzonen auf dem Projekt Ubiquity Lake, ca. 70 km westlich der historischen Mine Key Lake, erhalten hat. Die Interpretation wurde von Condor Consulting Inc. durchgeführt, einem renommierten geophysikalischen Unternehmen mit umfassender Erfahrung in der Uranexploration in diesem Becken.

Anhand der Interpretation der Ergebnisse der Maxwell-Plattenmodellierung wurde TZ-2 erfolgreich als ein Ziel abgegrenzt, das sofort mittels Diamantkernbohrungen überprüft werden kann. TZ-1 wird mit zusätzlichen bodengestützten geophysikalischen Untersuchungen - entweder bodengestützte TEM-Untersuchungen oder IP-Widerstandsmessungen - vor Aufnahme von Bohrungen weiter abgegrenzt werden.

Peter Born, P.Geo., äußerte sich folgendermaßen zu den Ergebnissen: „Das Unternehmen ist mit den Ergebnissen dieser Modellierung und Interpretation äußerst zufrieden und möchte Ken Witherly und dem Condor-Team für ihre sorgfältige Untersuchung danken. Diese Arbeit hat den Zeitplan für eine Entdeckung vorangebracht und möglicherweise beschleunigt.“

Abbildung 1 zeigt zwei Zielzonen (TZ-1 und TZ-2), die durch eine frühere Bewertung einer VTEM-Untersuchung aus dem Jahr 2007 definiert wurden. Condor wandte sowohl eine Layered Earth Inversion (LEI) als auch eine Maxwell-Plattenmodellierung auf die VTEM-EM-Daten über den beiden Zielzonen an. Die LEI-Ergebnisse sind durch die goldfarbenen „Türme“ angezeigt. Die Maxwell-Platten sind in rot dargestellt. Während die beiden LEIs ähnlich aussehen, zeigen die Maxwell-Platten in Verbindung mit TZ-1 mehrere stiftförmige Strukturen, die üblicherweise mit Leitern mit anomaler Leitfähigkeit in Zusammenhang gebracht werden. Die TZ-2-Platten sind eher typisch für einen steil einfallenden plattenförmigen Leiter. Beide Maxwell-Modelle zeigen eine Tiefenerstreckung, die mit der Obergrenze der lokalen Diskordanztiefe übereinstimmt.

