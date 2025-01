Gold seitwärts

Tagesbericht vom 14.01.25



Marketingmitteilung





Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.670 auf 2.663 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.665 $/oz um 20 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas leichter.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Siemens plant die Lieferung von Großbatteriespeichern mit einer Leistung von 200 Megawatt in die Ukraine. Die Kosten werden mit 140 Mio Euro angegeben. Mit den Speichern können 600.000 Haushalte für 2 Stunden mit Strom versorgt werden.



Kommentar: Hochgerechnet auf die 42 Mio deutschen Haushalte und eine 24-stündige Stromversorgung wären Investitionen von 1.176 Mrd Euro nötig. Abgesehen von der enormen Zerstörung der Umwelt und der CO2-Belastung beim Bau der Speicher müssten diese Speicher bei einer Dunkelflaute mit Strom aus fossilen oder atomaren Quellen befüllt werden. Bei einem Zins von 3 % müsste zudem bis zur Währungsreform eine jährliche Zinsbelastung von 35,3 Mrd Euro erwirtschaftet werden.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 83.594 Euro/kg, Vortag 84.462 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber fällt (aktueller Preis 29,61 $/oz, Vortag 30,26 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 955 $/oz, Vortag 960 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 927 $/oz, Vortag 931 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 80,57 $/barrel, Vortag 81,29 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich schwächer. Der Xau-Index verliert 2,0 % oder 2,9 auf 142,4 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kinross 3,9 % und Agnico 2,5 %. Bei den kleineren Werten geben Orla 7,1 %, Novagold 6,6 % und Calibre 5,5 % nach. Belo Sun können 10,0 % und Northern Dynasty 7,9 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Bear Creek 9,5 %, Americas Silver 7,5 % und Aya 6,2 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 4