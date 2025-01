Chance von 152,36 Prozent p.a.!

Offensichtlich enteilt Microsoft mit seinen Milliardeninvestitionen im KI-Bereich dem Mitbewerber Meta. Um gegenzusteuern, plant der CEO von Meta, Mark Zuckerberg, mit der Plattform Llama eine Art Open Source für KI-Modelle zu etablieren. Davon verspricht sich Zuckerberg mehr Schnelligkeit und Kosteneinsparungen in der Entwicklung solcher Modelle. Die Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat offensichtlich Auswirkungen auf die rechtlichen und politischen Entscheidungen, die Zuckerberg bei Facebook dazu veranlassen, die Beschränkungen für Hassreden zu lockern. Es wird auch im Facebook-Universum darüber nachgedacht, Faktenchecks in den USA zu beenden. Die Resultate der Unterredung zwischen Zuckerberg und Trump, die am letzten Freitag in Mar-a-Lago stattfand, sind bislang nicht öffentlich bekannt.

Nach einem langen Aufwärtstrend rutschte der Aktienkurs von Meta in eine Konsolidierung, die bis zum 4. November 2022 dauerte und in der Spitze für einen Kursverlust von rund 77 Prozent auf 88,09 USD verantwortlich war. Gründe für den Verlust fanden sich hauptsächlich in den steigenden Zinsen. Die Einstufung von Meta als ein Profiteur der KI-Welle sorgte für eine schnelle Kurserholung. Schon Anfang August 2023 war das Preisniveau des alten Allzeithochs bereits größtenteils erreicht. Ab Mitte November 2023 hat die Kursentwicklung wieder Fahrt aufgenommen und eine Aufwärtssequenz ausgebildet, die aktuell noch intakt erscheint. Das gültige Allzeithoch wurde am 11. Dezember 2024 bei 638,40 USD markiert. Mit dem neuerlichen Test des Allzeithochs am 7. Januar 2025 bildete sich ein Doppeltop aus. Setzt sich die Aufwärtssequenz in den nächsten 38 Tagen weiter fort, könnte ein weiterer Test des Levels um das Allzeithoch stattfinden. Auch wenn am 29. Januar eine Öffnung der Bücher bevorsteht, erscheint aus heutiger Sicht ein Überschreiten des Widerstandes bei 871,18 USD als nahezu ausgeschlossen. Sollten die Zahlen vom 29. Januar enttäuschen, rückt ein Durchbruch der Unterstützung bei 518,69 USD in den Bereich des Möglichen. Der letzte Kursverlust in diesem Ausmaß ereignete sich am 24. April 2024.