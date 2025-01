West Red Lake Gold verstärkt sein Team für den Minenbetrieb mit der Ernennung von Hayley Halsall-Whitney zur Vice President Operations

Frau Halsall-Whitney ist eine professionelle Ingenieurin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Förderung optimaler Betriebsabläufe in kanadischen Bergbaubetrieben. Zuletzt war sie als General Manager in der Mine Eagle River von Wesdome Gold Mines tätig (2020-2024), wo sie das Unternehmen im Jahr 2021 durch intensive und kontinuierliche Konzentration auf alle Aspekte des Minenkomplexes Eagle River, einschließlich der Abteilungen für Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Abraum, Wartung, Elektrik, Personalwesen, technische Dienstleistungen (Geologie und Bergbauingenieurwesen) und Finanzen, sowohl im Untertagebau als auch beim Mishi-Tagebau und den Mühlenbetrieben, schnell zu einer Rekordproduktion führte. In ihrer 3,5-jährigen Amtszeit lieferte sie auch das erste Blockmodell und das erste Update zur Lebensdauer der Mine seit ihrer Inbetriebnahme und erhöhte damit die Reserven- und Ressourcenwerte, senkte die Cash-Kosten, führte disziplinierte Ansätze für den Kapitaleinsatz, die Steuerung der Lieferkette und die Vertragsverhandlungen ein, stellte die Bergbau- und Wartungsteams von externen Auftragnehmern auf interne Mitarbeiter um, setzte wichtige Sicherheitsinitiativen um und führte strenge Richtlinien für Gleichstellung und Vielfalt ein.

Vor ihrer Position als General Manager bei Eagle River war Frau Halsall-Whitney Mill Managerin bei Eagle River, eine Position, die sie nach ähnlichen Funktionen bei North American Palladium als Mill Superintendent und bei Goldcorps Mine Porcupine als Processing Superintendent im Century Project innehatte. Zu Beginn ihrer Bergbaukarriere arbeitete Frau Halsall-Whitney als Projektingenieurin für Prozesssteuerung bei XPS Consulting (Xstrata), bevor sie zu Glencores Sudbury Integrated Nickel Operations wechselte, wo sie in der gesamten Organisation in leitenden Ingenieurspositionen von der Schmelze bis zum Mühlenbetrieb tätig war. Als erste Metals Accounting Engineer in der Finanzabteilung leitete sie die Entwicklung und Umsetzung einer integrierten Lösung für die Metallbuchhaltung, die die Messsysteme und -prozesse der Bergwerke, Mühlen und Schmelzanlagen direkt mit den SAP-Finanz- und individuellen Feed-Systemen verbindet. Darüber hinaus hat Frau Halsall-Whitney mehrere Publikationen im Bereich Prozesssteuerung und Metallbuchhaltung verfasst.

