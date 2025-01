Börsenstart Europa - 14.01. - MDAX stark +0,59 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.516,27 PKT und steigt um +0,44 %.

Top-Werte: Nordex +3,30 %, Carl Zeiss Meditec +1,63 %, SUESS MicroTec +1,53 %

Flop-Werte: Bechtle -2,04 %, 1&1 -1,40 %, Nagarro -1,08 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.002,80 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: Banco Santander +3,02 %, ASML Holding +1,63 %, BNP Paribas (A) +1,62 %

Flop-Werte: Iberdrola -0,76 %, ENI -0,71 %, Enel -0,56 %

Der ATX steht bei 3.669,75 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,83 %, DO & CO +1,56 %, Raiffeisen Bank International +1,51 %

Flop-Werte: Lenzing -10,15 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,23 %, Telekom Austria -1,69 %

Der SMI steht aktuell (09:59:52) bei 11.761,90 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Logitech International +1,51 %, Sonova Holding +1,49 %, Alcon +0,77 %

Flop-Werte: Novartis -0,73 %, Swiss Re -0,25 %, Swisscom -0,23 %

Der CAC 40 steht bei 7.474,62 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.

Top-Werte: Teleperformance +2,72 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +2,19 %, Credit Agricole +1,89 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -0,77 %, Capgemini -0,72 %, Dassault Systemes -0,57 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.520,97 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +0,79 %, Nordea Bank Abp +0,55 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,45 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -2,16 %, Telia Company -1,45 %, Tele2 (B) -1,06 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:29:30) bei 3.631,50 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,70 %, Coca-Cola HBC +0,43 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,34 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,03 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,56 %, Public Power -1,10 %