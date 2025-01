Rundsteckverbinder für industrielle Anwendungen

ALMELO, Niederlande, 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Industrielle Rundsteckverbinder sind elektrische Kupplungsvorrichtungen mit einer runden Schnittstelle und einem zylindrischen Kontaktgehäuse. Sie sind in verschiedenen Materialien, Größen, Kontaktanordnungen und Kupplungsausführungen erhältlich. M8-, M12-, M16-, ½-Zoll-20- und M23-Buchsen, die sich auf die Gewindegröße der Überwurfmuttern beziehen, werden häufig für den Anschluss von Sensoren und Aktoren in Branchen wie Automatisierung, Fertigung, Militär, Luft- und Raumfahrt und Transport verwendet. Mencom bietet ein umfassendes Sortiment dieser Steckverbinder an, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurden. Sie sind UL-gelistet und bieten zuverlässigen Schutz gemäß IP67/69.

M12- und ½-Zoll-20-Steckverbinder: Produktfamilien MDC (Micro-DC), MAC (Micro-AC), MEC (EURO-AC) und NETWORK