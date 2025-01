Südzucker schreibt massive Verluste

Bittere Pille, statt süße Momente: Südzucker schreibt im abgelaufenen Quartal massive Verluste. Der Konzern nennt als Grund den schwachen Zuckerpreis. Auf Jahressicht verzeichnet Zucker in Euro einen Verlust von rund 14 Prozent, auf dem globalen Markt, in US-Dollar gemessen, liegt der Verlust bei rund 17 Prozent.

Der operative Konzernverlust von Südzucker lag in den drei Monaten September bis November bei 33 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Mannheim mitteilte.

Ein Jahr zuvor hatte Südzucker noch 268 Millionen Euro operativen Gewinn erwirtschaftet.

Trotz deutlich gestiegener Absatzmengen konnten die niedrigeren Zuckerpreise nicht mehr aufgefangen werden, hieß es von Südzucker. Der Konzernumsatz liegt bei 2,37 Milliarden Euro und damit gut 12 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Südzucker hatte bereits im Oktober vor deutlichen Rückgängen beim operativen Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr gewarnt. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen.

Für die Aktionäre steht ein Verlust von 119 Millionen Euro zu Buche, verglichen mit einem Gewinn von 171 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Auch wenn es innerhalb der EU keine direkten Subventionen mehr für Zucker gibt, so ist der Zuckerpreis europaweit durch hohe Imporzölle gegenüber Drittländern geschützt.

Was noch bitter an dem Konzern klebt: Die Kartellabsprachen mit den Wettbewerbern Nordzucker AG und Pfeifer & Langen in den Zeiträumen von 1996 bis 2014, um Gebiets-, Quoten- und Preise. Daher bilanziert Südzucker in ihrem Jahresabschluss zum 29. Februar 2024 Rückstellungen für Prozesse und Risikovorsorgen in Höhe von 110,854 Millionen Euro.

Auch diese bittere Pille will erstmal geschluckt werden.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 10,12EUR auf Tradegate (14. Januar 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,99 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!