ROUNDUP Südzucker rutscht in die roten Zahlen - Jahresprognose steht Der Südzucker-Konzern ist im dritten Geschäftsquartal wegen schwacher Zuckerpreise in die Verlustzone gerutscht. Die niedrigeren Verkaufspreise konnten die Mannheimer auch durch deutlich gestiegene Absatzmengen nicht wettmachen, wie sie am Dienstag …