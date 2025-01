Neue Umfrage belegt den Mehrwert von Bildungsurlaub (FOTO)

Berlin (ots) - Eine Umfrage von Bildungsurlauber.de belegt, welchen positiven

Einfluss Bildungsurlaub auf das Arbeitsleben in Deutschland hat. Die Ergebnisse

der Befragung von über 1.000 Personen zeigen: Bildungsurlaub macht Beschäftigte

gesund, loyal und zufrieden. Und sollte von Unternehmen aktiv zur

Gesundheitsförderung und Mitarbeiterbindung genutzt werden.



Obwohl 27 Millionen Arbeitnehmende in Deutschland per Gesetz Anspruch auf fünf

bis zehn Tage bezahlte Freistellung pro Jahr für Weiterbildung haben, nehmen

laut ifo-Institut nur rund 3,5 Prozent ihr Recht auf Bildungsurlaub wahr. Ein

breites Angebot an Sprachkursen, beruflichen Fortbildungen oder Seminaren rund

um mentale oder körperliche Gesundheit bleibt damit ungenutzt.







zu beantragen, aus Sorge vor einer möglichen negativen Reaktion des eigenen

Unternehmens. Das Kursportal Bildungsurlauber.de

(https://www.bildungsurlauber.de/) hat nun auf seiner Plattform 1.066 Personen

zu ihren Erfahrungen mit Bildungsurlaub befragt - die Ergebnisse bestätigen den

Mehrwert von Bildungsurlaub für das Arbeitsleben. Für Beschäftigte. Und für

Unternehmen.



Bildungsurlaub als präventive Lösung gegen steigende Krankheitstage



Gerade im Hinblick auf steigende Krankentage, kann Bildungsurlaub präventiv

wirken. So zeigt die Bildungsurlauber.de-Umfrage (https://www.bildungsurlauber.d

e/bildungsurlaub/bildungsurlaub-themen/umfrage-so-wirkt-bildungsurlaub-auf-das-a

rbeitsleben-umfrage/) , dass fünf Tage Bildungsurlaub reichen, um eine

Veränderung im Alltag anzustoßen.



- 55 % der Teilnehmenden berichteten von einem besseren Gesundheitszustand nach

einem Bildungsurlaub im Bereich mentale oder körperliche Gesundheit.

- 43 % hatten sogar weniger Krankheitstage nach einem gesundheitlich

orientierten Bildungsurlaub.



"Diese Ergebnisse machen deutlich, das Bildungsurlaub dabei helfen kann,

gesundheitlichen Problemen wie Burnout oder Rückenleiden entgegenzuwirken und

damit einen wesentlichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Beschäftigten

und Unternehmen hat", so Lara Körber, Mitgründerin von Bildungsurlauber.de

(https://www.bildungsurlauber.de/) .



"Unternehmen sollten gesundheitsorientierte Kursangebote als Ergänzung zum

eigenen Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) sehen."



Auch Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterzufriedenheit profitieren



Die Bildungsurlauber.de-Umfrage (https://www.bildungsurlauber.de/bildungsurlaub/

bildungsurlaub-themen/umfrage-so-wirkt-bildungsurlaub-auf-das-arbeitsleben-umfra

ge) zeigt außerdem, dass Unternehmen, deren Haltung gegenüber Bildungsurlaub von

den eigenen Mitarbeitenden eher als positiv eingeschätzt wird, an Attraktivität

und Loyalität gewinnen.



- 78 % finden Pro-Bildungsurlaub-Unternehmen attraktiver.

- 62 % fühlen sich einem Pro-Bildungsurlaub-Unternehmen gegenüber emotional

verbundener.

- 67 % gaben an, dass die Pro-Bildungsurlaub-Haltung eines Unternehmens sogar

ihre Wechselbereitschaft beeinflusst, indem sie die Chance, langfristig beim

Unternehmen zu bleiben, erhöht.



"Unternehmen, die Bildungsurlaub aktiv fördern, positionieren sich nicht nur im

Wettbewerb um Talente besser, sondern schaffen auch eine bessere

Unternehmenskultur", so Körber



Zeit für einen Perspektivwechsel: Prävention statt Reaktion



Bildungsurlaub ist mehr als ein gesetzliches Recht - er ist ein unterschätztes

Instrument für betriebliche Gesundheitsförderung, Mitarbeiterbindung und

Employer Branding.



"Aktuell wird Weiterbildung von vielen Unternehmen noch zu kurz gedacht", so

Lara Körber. "Fachnahe Weiterbildungen machen Sinn. Fachfremde Weiterbildungen

nicht. Dieser Haltung begegne ich immer wieder im Austausch mit Firmen."



Doch gerade angesichts der Debatte um Krankheitstage und Fachkräftemangel, ist

es wichtiger denn je, Bildungsurlaub nicht als Fehlzeit zu betrachten, sondern

als präventive Maßnahme, die langfristig die Gesundheit und Zufriedenheit der

Mitarbeitenden steigert.



Pressekontakt:



Bildungsurlauber.de ist die größte Aufklärungs- und Kursfinderplattform für

Bildungsurlaub in Deutschland. Beschäftigte finden hier Hilfe zum Gesetz,

Seminare und Unterstützung bei der Beantragung.



Lara Körber

E-Mail: lara.koerber@bildungsurlauber.de

Telefon: +49 30 2359 81252



