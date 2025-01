Trump: Schrittweise Zölle? Dollar und Zinsen - jetzt Aktien-bullisch?

Ein Bericht, wonach Trump die Zölle gestaffelt einführen will, lassen die Aktienmärkte steigen, den Dollar und die Kapitalmarkt-Zinsen fallen. Demnach will Trump zwar mittels einer Notverordnung die Zölle einführen (was den vorherigen CNN-Bericht bestätigen würde), aber dabei wolle er mit niedrigen Zöllen starten. Dieser zurückhaltendere Zoll-Ansatz (wenn der Bericht wirklich stimmt!) setzt Dollar und Kapitalmarkt-Zinsen unter Druck - zu denen wiederum die Aktienmärkte negativ korreliert sind. Ergo ziehen die US-Aktienmärkte an, nachdem diese kurzfristig stark überverkauft waren. In den Charts und bei Indikatoren zeigen sich Ähnlichkeiten zum Setup Ende Oktober 2023, als die Märkte einen Boden gebildet hatten, dem dann eine saftige Rally folgte. Dafür aber müssen Dollar und Renditen fallen..

