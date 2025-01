Euro zum US-Dollar wenig bewegt - Fokus auf US-Erzeugerpreise

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag zunächst kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am Vormittag bei 1,0261 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag deutlich tiefer auf 1,0198 (Freitag: 1,0304) Dollar festgesetzt.

Der Euro hat inzwischen ein gutes Stück der am Freitag im Zuge starker US-Jobdaten erlittenen Verluste wettgemacht. Die robusten Daten hatten den Zinssenkungsfantasien der Anleger in den USA einen gehörigen Dämpfer verpasst und so den Dollar gestärkt.

Jeder Hinweis auf ein vorsichtigeres Vorgehen der US-Regierung bei der Einführung neuer Zölle sei ein klarer Minuspunkt für den US-Dollar und ein Pluspunkt für die Risikostimmung, sagte Devisenanalyst Sean Callow vom Datenanbieter InTouch Capital Markets. Der Experte fuhr fort: "Eine Erhöhung der US-Zölle scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, aber viele Anleger wollen darauf wetten, dass Trumps Berater seine Pläne abmildern, indem sie die Gefahr für die US-Inflation und den Aktienmarkt betonen."

Am Nachmittag stehen mit den Erzeugerpreisen aus den USA wichtige Konjunkturdaten an. Die Preisentwicklung auf Herstellerebene beeinflusst auch die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Diese wiederum werden dann am Mittwoch veröffentlicht./la/jkr/mis