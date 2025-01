Unternehmen wissen um den ökologischen Fußabdruck generativer KI - die meisten können das Problem allerdings nicht eigenständig lösen (FOTO)

Berlin (ots) -



- Fast 50 Prozent befragter Führungskräfte ist der Meinung, dass der Einsatz

generativer KI zu einem Anstieg der Treibhausgasemissionen geführt hat. 42

Prozent mussten ihre Klimaziele überdenken.

- Mehr als die Hälfte gibt jedoch an, dass Effizienzsteigerungen wichtiger sind

als die Messung der Auswirkungen auf die Umwelt.



Eine neue Studie des Capgemini (https://www.capgemini.com/) Research Institute

geht der Frage nach, wie es um Nachhaltigkeit bei der Nutzung generativer KI

(Gen AI) steht. Der Studie " Developing sustainable Gen AI"

(https://www.capgemini.com/insights/research-library/sustainable-gen-ai/)

zufolge hat Gen AI erhebliche und zunehmende negative Auswirkungen auf die

Umwelt. Viele Unternehmen versäumen es jedoch, diesen wachsenden Fußabdruck

angemessen zu erfassen, was ihre ESG-Ziele gefährdet. Die Studie skizziert

Maßnahmen zur Entwicklung einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Strategie

für Gen AI, damit Unternehmen das Potenzial von Gen AI nutzen und gleichzeitig

ihr Nachhaltigkeitsziele verfolgen können.





Gen AI hat über ihren Lebenszyklus hinweg erhebliche Auswirkungen auf die UmweltDie Einführung von Gen AI hat sich rasant beschleunigt. Frühere Untersuchungenvon Capgemini zeigen, dass Ende 2023 gerade einmal sechs Prozent der UnternehmenGen AI in ihre Prozesse und Standorte integriert hatten, während es im Oktober2024 bereits 24 Prozent waren. KI insgesamt fördert nicht nur dasUnternehmenswachstum, sondern hat auch das Potenzial, Energieeffizienz zusteigern und Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen. Gen AI erfordert jedochdie Verarbeitung großer Datenmengen und damit eine erhebliche Rechenleistung,die große Mengen an Strom, Wasser und weiteren Ressourcen verbraucht.Das Ergebnis: Fast die Hälfte (48 Prozent) der befragten Führungskräfte ist derAnsicht, dass der Einsatz von Gen AI zu einem Anstieg der Treibhausgasemissionengeführt hat. Prognosen zufolge wird dieser Anstieg weiter zunehmen.Organisationen, die derzeit ihren mit Gen AI zusammenhängenden Fußabdruckmessen, gehen davon aus, dass der Anteil der durch Gen AI verursachtenEmissionen an den gesamten CO2-Emissionen ihrer Organisation in den nächstenzwei Jahren von durchschnittlich 2,6 auf 4,8 Prozent steigen wird. Um dementgegenzuwirken, setzen Organisationen zunehmend auf erneuerbare Energien undoptimieren ihre KI-Infrastruktur.Wenige Organisationen priorisieren Nachhaltigkeit beim Thema Gen AIWährend sich innovative Gen-AI-Lösungen schnell verbreiten, haben Organisationenhinsichtlich der Erfassung des ökologischen Fußabdrucks der Technologie nicht