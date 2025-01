Apple-Aktie unter Druck: Diese Unterstützung muss jetzt halten!

Andererseits belastet die hohe Bewertung der Aktie sowie der Dauerstreit mit Indonesien das Sentiment. Für zusätzlichen Unmut sorgte am vergangenen Wochenende Mark Zuckerberg, der Apple in einem mit Podcast-Host Joe Rogan geführten Interview als einfallslos bezeichnete und die Produkte des Unternehmens als zu teuer brandmarkte.

Der Start in das neue Börsenjahr ist für Apple und seine Anleger enttäuschend verlaufen. Die Verluste summieren sich nach dem schwachen Wochenauftakt am Montag auf 6,4 Prozent. Druck gab es gleich von mehreren Seiten: Einerseits äußerten sich einige Analysten zunehmend skeptisch bezüglich der weiteren Aussichten.

Diese Unterstützung muss jetzt halten!

In zwei Wochen wird das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen Farbe bekennen und Kritiker mit starken Zahlen zum Schweigen bringen müssen. Das gilt umso mehr, als dass die Aktie in einer technisch zunehmend schwierigen Lage steckt, wie der Blick in den Chart zeigt.

Bearishe Divergenzen leiteten Korrektur ein

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht trotz der jüngsten Korrektur ein Plus von 27,7 Prozent zu Buche. Das ist angesichts der Tatsache, dass sich Apple weder beim Umsatz noch beim Gewinn signifikant steigern konnte, beachtlich.

Eine Schwächephase zum Auftakt des vergangenen Jahres konnte von den Bullen für eine neue Rallye genutzt werden, dementsprechend hatte sich ein Aufwärtstrend etabliert, der im Dezember in einem neuen Rekordhoch kulminierte.

Von diesem hat Apple jedoch deutlich zurückgesetzt. Aus technischer Perspektive sind hierfür die bearishen Divergenzen im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie im Trendstärkeindikator MACD verantwortlich: Das Allzeithoch bei 260 US-Dollar konnte nicht durch neue Hochs in RSI und MACD bestätigt werden.

Aktie an wichtiger Unterstützung angelangt

Dementsprechend hat die Aktie den Rückwärtsgang eingelegt und ist zwischen 235 und 240 US-Dollar in einem ersten, zentralen Unterstützungsbereich angelangt. Einerseits markiert dieser Bereich das alte Ausbruchsniveau und andererseits verläuft hier die 50-Tage-Linie, die Käufern in vorherigen Korrekturen immer wieder als Orientierung diente und die bei einem Unterschreiten rasch wieder zurückerobert werden konnte.

Sollte die 50-Tage-Linie also erneut unterschritten werden, dürfte das anschließende Verhalten Auskunft über die weitere Kursentwicklung geben. Ein rascher Konter der Bullen spräche für eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Ein dauerhafter Verbleib unterhalb des GD50 würde hingegen für eine tiefere Korrektur sprechen.

200-Tage-Linie könnte getestet werden

Die Bären haben aktuell die etwas besseren Karten, denn der MACD ist unter die Nulllinie gefallen und signalisiert damit einen kurzfristigen Abwärtstrend. Der RSI deutet hingegen auf ausgeprägte technische Schwäche hin, ohne dass die Aktie bereits überverkauft wäre.

Anleger sollten sich daher zunächst auf anhaltende Kursverluste bis in den Bereich von 220 US-Dollar beziehungsweise bis an die 200-Tage-Linie, die bei etwa 215 US-Dollar verläuft, einstellen. Kurse deutlich über 240 US-Dollar würden das aktuell bearishe Setup hingegen neutralisieren und den Weg zu einem erneuten Ausbruchsversuch über 260 US-Dollar freimachen.

Fazit: Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt aufzustocken

Mit Blick auf die Bewertung ist die laufende Korrektur überfällig, denn Apple ist für 2025 bereits mit rund dem 32-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um etwa 13 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, der angesichts des vergleichsweise schwachen Wachstums ebenfalls als zu hoch bezeichnet werden kann.

Sollte die Aktie daher tatsächlich bis zur 200-Tage-Linie zurücksetzen, wäre das ein geeigneterer Einstiegszeitpunkt als derzeit. Wer noch nicht investiert ist, wartet daher das weitere Kursgeschehen ab. Wer bereits über Anteile verfügt, erwägt entweder Gewinnmitnahmen mit der Absicht, die Position zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufstocken oder sitzt die zu erwartende Konsolidierung aus.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 228,9EUR auf Tradegate (14. Januar 2025, 14:13 Uhr) gehandelt.

