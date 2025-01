Revitalisierung und Denkmalschutz – eine Königsdisziplin am Bau? Am 7. Dezember 2024 wurde die Pariser Kathedrale Notre-Dame nach dem verheerenden Brand im April 2019 offiziell wiedereröffnet. Das Projekt hat gezeigt, was im Bereich Revitalisierung denkmalgeschützter, historischer Gebäude möglich ist. Worauf es …