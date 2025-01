Bayer: Das ist die Blockbuster-Chance, sagt Pharmachef Oelrich

Um den Umsatzverlust des Blutverdünners Xarelto, der 2023 sein Patent verlor, auszugleichen, plant Bayer die Markteinführung zweier neuer Therapien: Acoramidis, ein Medikament gegen die seltene Herzkrankheit Transthyretin-Amyloid-Kardiomyopathie, soll Ende des ersten Quartals 2025 starten.

Zudem soll Mitte des Jahres Elinzanetant, eine nicht-hormonelle Behandlung von Symptomen der Menopause, zugelassen werden. "Elinzanetant stellt eine Blockbuster-Chance dar", so Oelrich. Laut dem Unternehmen BridgeBio Pharma wurde Acoramidis in den USA seit November bereits von 248 Ärzten an 430 Patienten verschrieben.

Bereits auf dem Markt befindliche Medikamente wie Nubeqa, ein Mittel gegen Prostatakrebs, und Kerendia, ein Medikament für Nierenerkrankungen, tragen ebenfalls dazu bei, den Umsatzverlust auszugleichen. Nubeqa wird 2024 voraussichtlich 1,5 Milliarden US-Dollar einbringen. Kerendia erzielte 2024 rund 500 Millionen US-Dollar und könnte durch Erweiterung der Indikationen weiter wachsen.

Langfristig investiert Bayer in die Entwicklung neuer Medikamente. Ein potenzielles Parkinson-Medikament, das bald eine Phase-III-Studie beginnt, könnte vor Ende des Jahrzehnts marktreif sein. "Wir gehören vielleicht nicht mehr zu den fünf größten Pharmaunternehmen der Welt, aber in diesem Geschäft ist Größe nicht der entscheidende Faktor. Innovation ist es", betonte Oelrich.

Umstrukturierung aber keine Aufspaltung

Bayer plant Kosteneinsparungen von etwa 2 Milliarden Euro, unter anderem durch Stellenabbau im Rahmen eines neuen Personaleinsatzprogramms. Oelrich betonte, dass Einsparungen proportional zur Größe der einzelnen Geschäftsbereiche erfolgen. Die Pharmasparte macht rund 40 Prozent der Gesamtbelegschaft aus.

In den nächsten zwei bis drei Jahren wird Bayer keine größeren Akquisitionen tätigen. Priorität habe der Schuldenabbau. "Aber wir haben ein kleines Akquisitionsbudget, zum Beispiel für den Kauf zusätzlicher Lizenzen", sagte Oelrich der Neuen Zürcher Zeitung.

Bayer wird nicht in einzelne Geschäftsbereiche aufgespalten, betonte Oelrich. "Wir arbeiten mit drei sehr unabhängigen Geschäftsbereichen. Solange die Struktur die einzelnen Geschäftsbereiche nicht behindert, gibt es keinen Grund, sie aufzuspalten."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





