Ärztestreiks werden ausgesetzt

Berlin (ots) - In einem kurzfristig anberaumten Sondierungsgespräch haben sich

die Verhandlungsdelegationen des Marburger Bundes und der Vereinigung der

kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) gestern Abend in Dresden auf ein

Tarifergebnis verständigt. In einer Sondersitzung entschied daraufhin die Große

Tarifkommission des Marburger Bundes die mögliche Tarifeinigung den betroffenen

Mitgliedern in den kommunalen Kliniken zur Abstimmung vorzulegen. Die

angekündigten Streiks ab 15. Januar werden bis zum Vorliegen des Ergebnisses der

Urabstimmung ausgesetzt.



Die Initiative für die jüngsten Sondierungen ging von der Arbeitgeberseite aus.

Ein erster Versuch der Annäherung war Mitte der vergangenen Woche noch

ergebnislos geblieben. In einer letzten Sondierungsrunde gelang es dann, ein

Angebot der kommunalen Arbeitgeber zu erhalten, das aus der Sicht der Großen

Tarifkommission des Marburger Bundes eine Aussetzung der vorgesehenen

bundesweiten Streikmaßnahmen an kommunalen Krankenhäusern rechtfertigt.





Das Sondierungsergebnis sieht vor, dass die Gehälter der Ärztinnen und Ärzterückwirkend zum 1. Juli 2024 - in direktem Anschluss an die vorausgehendeTarifregelung - um 4 Prozent linear steigen. Noch in diesem Jahr soll einezweite Erhöhung folgen: um 2 Prozent ab 1. August 2025. Eine dritteGehaltssteigerung um weitere 2 Prozent ist zum 1. Juni 2026 vorgesehen. Das sindbis zum Ende der Laufzeit am 31. Dezember 2026 insgesamt 8 Prozent lineareGehaltserhöhung. Die Bereitschaftsdienstentgelte und der Einsatzzuschlag imRettungsdienst sowie die kindergeldbezogenen Entgeltbestandteile erhöhen sichentsprechend.Ein wesentlicher Fokus lag in diesen Verhandlungen auf der Reform der bisherigenSchicht- und Wechselschichtregelungen. Das vorliegende Ergebnis ist noch keinSystemwechsel, wie ihn der Marburger Bund gefordert hatte, es gibt abermerkliche Verbesserungen gegenüber dem Status quo. In ihrem ersten Angebot vomNovember vergangenen Jahres hatte die VKA überhaupt keine Änderungen in diesemBereich in Aussicht gestellt. Nunmehr ist sie zu einer Reihe von Verbesserungenbereit.So sollen die Zulagen für Schichtarbeit und Wechselschichtarbeit vereinheitlichtund auf insgesamt 315 Euro monatlich deutlich angehoben werden. Darüber hinaussollen Regelungen, die bisher die Gewährung von Zulagen und Zusatzurlaub fürSchichtarbeit verhindert haben, zugunsten der Ärztinnen und Ärzte gestrichenwerden. Durchsetzen konnte sich der Marburger Bund auch mit seinem Ansinnen, denZeitraum der Nachtarbeit auszudehnen und den Zuschlag dafür anzuheben; auch dieSamstagsarbeit soll besser vergütet werden. Zudem gelten für Schicht- undWechselschichtarbeit zukünftig verbindliche Vorgaben für die Erstellung desDienstplans. Kurzfristiges Einspringen soll bei diesen Dienstformen zukünftigbesser vergütet werden."Wir haben in der Großen Tarifkommission des Marburger Bundes die Abwägungtreffen müssen, ob wir trotz des vorliegenden Angebots einen unbefristetenVollstreik in Gang setzen wollen oder ob wir vorerst davon absehen, bis unsereMitglieder ihre Entscheidung gefällt haben. Wir haben uns für eine neuerlicheUrabstimmung entschieden, weil das Sondierungsergebnis tatsächlich einsubstanzieller Fortschritt gegenüber dem bisherigen Verhandlungstand ist. Dasbetrifft vor allem die in Aussicht gestellten Gehaltserhöhungen. Natürlichwollten wir bei der Reform der Regelungen zum Schichtdienst mehr erreichen.Unsere Verhandlungskommission hat aber unermüdlich dafür gekämpft, hier dochnoch Verbesserungen zu erzielen. Insofern ist aus meiner Sicht immerhin einEinstieg in die Neubewertung der Schicht- und Wechselschichtdienste gelungen. Inder Gesamtbetrachtung sind wir in der Großen Tarifkommission der Meinung, dassjetzt unsere Mitglieder darüber entscheiden sollten, ob das vorliegende Ergebnisein tragfähiger Kompromiss sein kann", sagte Dr. Susanne Johna, 1. Vorsitzendedes Marburger Bundes.Die Streikvorbereitungen waren bis zuletzt im vollen Gange. Zwar ist derArbeitskampf nun ausgesetzt, über seine Beendigung wird der Marburger Bund inseinen Tarifgremien nach Vorliegen des Mitgliedervotums entscheiden, das in derzweiten Februarwoche vorliegen wird. Marburger Bund und VKA haben in ihrerSondierung eine Erklärungsfrist bis zum 14. Februar 2025 vereinbart.Pressekontakt:Marburger Bund BundesverbandReferat VerbandskommunikationHans-Jörg Freese (Pressesprecher)Tel. (030) 746846-40Mobiltel.: 0162 2112425E-Mail: mailto:presse@marburger-bund.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/77282/5948530OTS: Marburger Bund - Bundesverband