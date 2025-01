Sony mischt den Krypto-Markt mit eigener Blockchain Soneium auf!

Der japanische Technologieriese Sony hat den Sprung in die Blockchain-Technologie gewagt und am Dienstag die Markteinführung seiner neuen Plattform "Soneium" bekannt gegeben. Die Blockchain, die als Layer-2-Netzwerk auf Ethereum basiert, wurde von Sony Block Solutions Labs (SBSL) entwickelt, einem Joint Venture zwischen Sony Group und dem in Singapur ansässigen Startale Labs.

Nach einer viermonatigen Testphase, die über 14 Millionen Wallets umfasste, geht Soneium nun offiziell an den Start. Die Plattform wurde als "vielseitige Blockchain für Gaming, Finanzen und Entertainment" beschrieben und soll den Übergang zwischen Web2- und Web3-Technologien erleichtern.