Eltern können ab 2025 mehr Kinderbetreuungskosten absetzen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Ob Kita, Hort, Babysitter oder Tagesmutter: Kosten für

die Betreuung der eigenen Kinder können teilweise und unter bestimmten

Voraussetzungen von der Steuer abgesetzt werden. Und zwar als Sonderausgaben.

Der Höchstbetrag, der dabei berücksichtigt werden kann, ist für das Jahr 2025 um

800 Euro erhöht worden. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.

V. (VLH) erläutert die Details.



Bis zu 4.800 Euro werden vom Finanzamt berücksichtigt





Wer sein Kind von Dritten betreuen lässt und dafür bezahlt, kann die Kostenteilweise steuerlich geltend machen. Maximal 6.000 Euro pro Jahr könnenSorgeberechtigte in der Steuererklärung angeben - und zwar bis zum 14.Lebensjahr des Sprösslings. Von den Kosten berücksichtigt das Finanzamt 80Prozent, also bis zu 4.800 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Grenze noch beizwei Dritteln der Ausgaben gelegen, also bei 4.000 Euro. Eltern können somit2025 bis zu 800 Euro mehr absetzen.Zu den absetzbaren Betreuungskosten zählen Ausgaben für den Kindergarten, dieKinderkrippe, die Kindertagesstätte oder den Kinderhort. Ebenso anerkannt werdenKosten für Babysitter, Tagesmütter, Au-Pair, Nanny oder Kindermädchen.Für die Kinderbetreuung muss eine Rechnung vorliegenUm Kinderbetreuungskosten steuerlich geltend zu machen, muss eine Rechnungvorgelegt werden können. Und diese muss beispielsweise per Überweisung oderEinzugsermächtigung beglichen worden sein. Barzahlungen werden vom Finanzamtnicht anerkannt. Zudem akzeptiert das Finanzamt nur Ausgaben, die für die reineFürsorge entstanden sind. Kümmert sich zum Beispiel eine Babysitterin auch umsEssen oder gibt Nachhilfe, wirken diese Kosten nicht steuermindernd. Erfüllt derBetreuer oder die Betreuerin mehrere Funktionen, sollten diese daher in derRechnung separat ausgewiesen sein.Wichtig: Kann ein Kind wegen einer Behinderung nicht für sich selbst sorgen,können Betreuungskosten über das 14. Lebensjahr hinaus steuerlich geltendgemacht werden. Die Behinderung muss vor Vollendung des 25. Lebensjahrseingetreten und das Kind nicht in der Lage sein, sich selbst zu unterhalten.Kinderbetreuung durch Verwandte: Vertrag aufsetzenWer Verwandte wie Großeltern oder Geschwister für die Kinderbetreuung bezahlt,kann diese Kosten unter den genannten Voraussetzungen ebenfalls absetzen. Mansollte eine schriftliche Arbeitsvereinbarung aufsetzen und diese von beidenSeiten unterschreiben lassen. Sie muss wie unter fremden Dritten aufgesetztsein.Ein solcher Vertrag ist sogar sinnvoll, wenn die Verwandten kein Geld für dieBetreuung erhalten, sondern nur Fahrtkosten erstattet bekommen. 30 Cent proKilometer sind hier angemessen. Diese Fahrtkosten können die Eltern des Kindesdann wiederum in ihrer eigenen Steuererklärung als Kinderbetreuungskostenangeben. Dazu ist eine Fahrkostenaufstellung erforderlich, und es sollten Belegegesammelt werden, beispielsweise Tankquittungen.