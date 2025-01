Paypal-Aktie: Kommt bald die erste Dividende?

In der zweiten Jahreshälfte hatte die Aktie des Zahlungsriesen richtig Fahrt aufgenommen und fast 50 Prozent zugelegt. Die Analysten sehen die Rallye noch nicht am Ende und gehen bei einem Kursziel von 103 US-Dollar von einem Anstieg von 23 Prozent aus.

Der US-Zahlungsdienstleister PayPal wird am 4. Februar seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegen. Analysten von BofA Research erwarten solide Zahlen, die eine starke Umsetzung durch das neue Management unterstreichen.

Obwohl die Prognosen des Unternehmens für 2025 im letzten Quartal noch recht konservativ ausfielen, rechnen die Experten damit, dass die Zahlen mindestens den Konsensschätzungen entsprechen.

So könnte PayPal laut den Analysten beim Transaktionsgewinn (TP) für das vierte Quartal die Markterwartungen von 2,8 Prozent übertreffen. Starke E-Commerce-Ausgaben während der Feiertage und einfachere Vergleichszahlen im Jahresvergleich könnten das markenbezogene Transaktionsvolumen (TPV) leicht beschleunigen.

Ein Anstieg von 6 auf 7 Prozent wäre laut Analysten ein positiver Kurstreiber. Allerdings wird erwartet, dass das Wachstum der Braintree-Volumina weiter abflacht und erst in der ersten Jahreshälfte 2025 einen Tiefpunkt erreicht.

Beim anstehenden Investorentag am 25. Februar will das neue Management Einblicke in die strategische Ausrichtung und geplante Produkte geben. Besonders viel erhofft sich Paypal von einem neuen "Branded Button", der benutzerfreundlicher sein und eine bessere Latenzzeit liefern soll. Die Funktion könnte bereits 2025 eine wichtige Wachstumsstütze sein.

Analysten erwarten zudem eine mehrjährige finanzielle Rahmenplanung, welche die starke Generierung von freiem Cashflow und potenzielle Aktienrückkäufe unterstreicht. Eine Einführung von Dividenden könnte das Anlegerinteresse zusätzlich ankurbeln. "Wir gehen davon aus, dass die Meldungen über weitere Aktienrückkäufe weitergehen werden. Unserer Ansicht nach könnte auch die Einführung einer bescheidenen Dividende sinnvoll sein", so BofA-Analyst Jason Kupferberg.

