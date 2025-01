Börse Stuttgart / EUWAX Gold II trotzt schwachem Markttrend - starker ...

EUWAX Gold II trotzt schwachem Markttrend - starker Zuwachs beim Goldbestand in 2024

Stuttgart (ots) - Im Jahr 2024 rückte Gold angesichts sinkender Zinsen und wachsender geopolitischer Unsicherheiten verstärkt in den Fokus und erreichte ein neues Allzeithoch. Der hinterlegte Goldbestand des Exchange-Traded Commodity (ETC) EUWAX Gold II (WKN: EWG2LD) wuchs im Jahresverlauf um 12 Prozent auf rund 23 Tonnen. Mit diesem starken Wachstum hob sich EUWAX Gold II deutlich vom erneut schwachen Markttrend europäischer Gold-ETCs ab. Dabei wurden im Handel mit EUWAX Gold II an der Börse Stuttgart mehr als doppelt so viele Kaufwie Verkaufsorders ausgeführt.



"Während viele europäische Gold-ETCs im vergangenen Jahr erneut deutliche Abflüsse verzeichneten, konnte EUWAX Gold II seinen hinterlegten Goldbestand eindrucksvoll ausbauen. Die konstant hohen Zuflüsse zeigen das Vertrauen der Anleger in EUWAX Gold II und festigen seine Position als bevorzugte Wahl für Investoren, die auf Sicherheit und eine kosteneffiziente Goldanlage setzen. Als einziger Emittent aus Deutschland mit 100 Prozent physischer Goldunterlegung und ohne laufende Kosten für Verwahrung und Versicherung heben wir uns positiv ab", sagt Dierk Schaffer, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Commodities GmbH, die das ETC emittiert. EUWAX Gold II ist eine börslich handelbare, physisch besicherte Inhaberschuldverschreibung, die Anlegern einen kosteneffizienten Zugang zur Preisentwicklung von Gold ermöglicht. Zudem gewährt das ETC einen Anspruch auf die physische Auslieferung von Goldbarren.

Ein weiterer Vorteil: Banken und Online-Broker nehmen bei einer Veräußerung in der Regel keinen Steuerabzug vor. Damit werden Erwerb und Einlösung oder Verkauf bei EUWAX Gold II so behandelt wie bei physischem Gold. Hier sind Veräußerungsgewinne nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei.

