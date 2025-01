Unilever verkauft Pastasaucen-Range Tomato al Gusto und Speciale al Gusto in Deutschland an Casalasco-Gruppe Unilever gibt den Verkauf der Pastasaucen-Range Tomato al Gusto sowie Speciale al Gusto in Deutschland an den italienischen Lebensmittelkonzern Casalasco bekannt. Die Übertragung des Produktsortiments tritt am 1. März 2025 in Kraft. Seit über …