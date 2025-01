Hessen-Mikrodarlehen der WIBank jetzt noch attraktiver

Offenbach am Main (ots) - Um Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie

junge Unternehmen in Hessen bei der Finanzierung ihrer Vorhaben zu unterstützen,

macht das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und

ländlichen Raum (HMWVW) zusammen mit der Wirtschafts- und Infrastrukturbank

Hessen (WIBank) das Hessen-Mikrodarlehen noch attraktiver. Hierfür werden die

Bedingungen für das unbesicherte Direktdarlehen deutlich erleichtert und der

Antragsprozess vereinfacht.



"Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Förderprozesse zu vereinfachen

und gleichzeitig Förderbedingungen zu verbessern. Beim Hessen-Mikrodarlehen

setzen wir dies nun konsequent um", erklärte Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori

. "Mit solchen Maßnahmen sorgen wir dafür, dass unnötige Bürokratie reduziert

wird und die Gründerinnen und Gründer ihre Zeit nicht mit dem Ausfüllen von

Anträgen verbringen müssen."





"Das Hessen-Mikrodarlehen bietet für Gründerinnen und Gründer eine Finanzierung,wie es sie anderswo nicht gibt. Mit den verbesserten Konditionen ausgestattetwird unser erfolgreiches Produkt Hessen-Mikrodarlehen noch mehr Gründungen inHessen ermöglichen, und das ist ganz in unserem Sinne", sagte Dr. MichaelReckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank .Unter anderem werden folgende Vereinfachungen umgesetzt:1. Ausweitung der tilgungsfreien Zeit von aktuell neun auf zwölf Monate2. Abschaffung der Bereitstellungsprovision (aktuell 3,00 % p.a.)3. Förderung des dauerhaften Nebenerwerbs4. Verwendungsnachweise werden durch Verwendungsbestätigungen oderFortführungsbestätigung ersetzt5. Erleichterung der Prüfung von Nachförderungsanträgen6. Schaffung der Förderfähigkeit von sowohl ausschließlich finanziellbeteiligten Antragstellenden (z.B. Gesellschafter/innen) und Schaffung derFörderfähigkeit von ausschließlich unternehmerisch handelndenAntragstellenden (z.B. Geschäftsführer/innen)Große Nachfrage nach unbesichertem DirektdarlehenDas unbesicherte Direktdarlehen Hessen-Mikrodarlehen(https://www.wibank.de/wibank/hessen-mikrodarlehen/hessen-mikrodarlehen-306916)wurde bereits 2013 speziell für Existenzgründungen und junge Unternehmenetabliert. Während der Programmlaufzeit wurden bisher 894 Vorhaben mit einemGesamtvolumen von 21,6 Mio. Euro gefördert. Bei einer Zusage-Quote von rund 72Prozent, lag das durchschnittliche Bewilligungsvolumen im Gesamtzeitraum desProgramms bei 24.000 Euro. Allein das Jahr 2024 betrachtet, lag es bereits beimehr als 30.000 Euro. Hieran wird deutlich, dass es nicht immer große Summensein müssen, die einer guten Geschäftsidee zum Leben verhelfen. DasHessen-Mikrodarlehen wird von einer sehr heterogenen Gruppe an Kunden genutzt -technologisch orientierte Hochschulabsolventen gehören ebenso wie kleineHandwerksbetriebe oder Gastronomen dazu. Eine erfolgversprechende Geschäftsideesowie ihre dauerhafte wirtschaftliche Tragfähigkeit stehen bei derAntragstellung im Vordergrund.Das Hessen-Mikrodarlehen, das die WIBank im Auftrag des Landes überKooperationspartner, wie Handwerks- sowie Industrie- und Handelskammern oderregionale Wirtschaftsförderer, anbietet, kann zwischen 3.000 und 35.000 Eurobetragen und stellt einen wichtigen Bestandteil der hessischenGründungsförderung dar. Es dient der Finanzierung von Investitionen undBetriebsmitteln, welche für die Gründung, Übernahme oder Festigung einesUnternehmens in Hessen erforderlich sind.Auch Hessen-MikroCrowd wird attraktiverDie neuen Vereinfachungen gelten in gleichem Maße für die Variante desHessen-Mikrodarlehens: "Hessen-MikroCrowd" ist eine Kombination ausMikrodarlehen und Crowdfunding. Kooperationspartner der WIBank ist die StartnextGmbH, eine online-basierte Crowdfunding-Plattform für Ideen, Projekte undStartups in Deutschland, Österreich und der Schweiz, auf der Gründende,Erfinderinnen und Erfinder sowie und Kreative ihre Ideen vorstellen und sie mitder Unterstützung von anderen Menschen (= der Crowd) finanzieren können.Pressekontakt:Claudia UngeheuerLeiterin Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 (0)69 9132-3716E-Mail: mailto:claudia.ungeheuer@wibank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/103206/5948578OTS: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen