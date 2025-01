ANALYSE Deutsche Bank rät bei Beiersdorf zum Verkauf - Wachstum in Gefahr Deutsche Bank Research sieht bei Beiersdorf Gegenwind für die "Premiumisierungs-Story" des Konsumgüterherstellers. Dies gelte insbesondere für die Marke Nivea, schrieb Analyst Tom Sykes in seiner am Dienstag veröffentlichten Verkaufsempfehlung. …