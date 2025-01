Das Gehalt der Deutschen im Branchenvergleich

Hamburg/Wien (ots) - kununu Gehaltscheck 2025: Beschäftigte in der

Versicherungsbranche liegen im Gehaltsranking vorne, Hotel- und

Tourismusunternehmen zahlen am wenigsten



Beschäftigte in der Versicherungsbranche verdienen am meisten in Deutschland,

gefolgt von Arbeitnehmer:innen in Banken und IT-Berufsfeldern. Der lukrativste

Job liegt indes im Ingenieurswesen, gefolgt von Produkt- und Projektmanagement.

So lautet das Ergebnis des gerade veröffentlichten kununu Gehaltscheck 2025, der

umfangreichsten Gehaltsanalyse für den deutschen Arbeitsmarkt. Insgesamt

werteten die kununu-Gehaltsforscher:innen für die Erhebung mehr als 830.000

Gehaltsdaten aus, davon 662.343 alleine aus den letzten 12 Monaten. Demnach

verdienen Menschen im Versicherungswesen jährlich im Durchschnitt 61.724 Euro.

Ebenfalls über der 60.000-Euro-Schwelle liegen im Branchenranking Banken (61.592

Euro), IT-Unternehmen (60.703 Euro) sowie Arbeitgeber aus der Energiebranche

(60.538 Euro). Am wenigsten haben indes Beschäftigte in der Hotelbranche (36.744

Euro), in Tourismusunternehmen (39,632 Euro) sowie im Handwerk (40.608 Euro) in

der Gehaltstüte. Im Durchschnitt über alle Branchen hinweg verdienen deutsche

Beschäftigte ein Jahresgehalt von 50.239 Euro.









Für Einsteiger:innen lohnen sich die ersten beruflichen Gehversuche aus

Gehaltssicht vor allem in der Energiebranche, in Beratungsunternehmen sowie im

Maschinenbau. Energieunternehmen zahlen jungen Berufsanfänger:innen

durchschnittlich 51.390 Euro, also mehr, als im Schnitt aller Beschäftigten

gezahlt wird. Junge Berater:innen steigen im Schnitt bei 49.231 Euro ein,

während für die gleichen Positionen im Maschinenbau 48.597 Euro gezahlt werden.

Mit steigender Berufserfahrung holen schließlich vor allem IT-Arbeitgeber,

Banken sowie Beratungsunternehmen auf. So verdienen Beschäftigte bei Banken mit

6-10 Jahren Berufserfahrung durchschnittlich 66.054 Euro. Dies entspricht einer

Steigerung von 39 ProzentHi im Vergleich zu dem, was in der Branche in der Regel

zum Berufseinstieg ausgezahlt wird. Die größten Gehaltssprünge sind allerdings

mit der Übernahme von Personalverantwortung zu erwarten - vor allem in der

Versicherungsbranche, wo Führungskräfte im Schnitt 83.190 Euro mit nach Hause

bringen. Ebenfalls hoch im Einkommenskurs: Führungskräfte in Steuerberatungen

und Wirtschaftsprüfungen (82.347 Euro) sowie In Banken (80.769 Euro). Weniger

gut verdienen dagegen anleitende Mitarbeiter:innen mit Personalverantwortung in





