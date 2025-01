EDEKA-Verbund auf der Grünen Woche 2025

Hamburg (ots) -



- EDEKA-Verbund präsentiert Engagement für deutsche Landwirtschaft und

zukunftsweisende Konzepte für mehr Nachhaltigkeit

- Einladung zum Dialog mit Landwirtschaft, Politik und interessierten

Verbraucher:innen

- Messestand 115 in Halle 3.2 verbindet Information mit Interaktion



Von Klimawandel über Umweltschutz bis Biodiversitätsverlust - die aktuellen

ökologischen Herausforderungen verlangen ein entschlossenes Vorgehen aller

beteiligten Akteure. Dies thematisiert auch die vom 17. Januar bis 26. Januar

2025 stattfindende Internationale Grüne Woche in Berlin. Als Aussteller auf der

größten Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau ist der

EDEKA-Verbund prominent in der ErlebnisBauernhof-Halle 3.2 vertreten. Dort laden

EDEKA und Netto Marken-Discount das Messepublikum auf einem 120 m2 großen Stand

zum Dialog ein und geben Einblicke in die enge Partnerschaft mit der deutschen

Landwirtschaft. Einzelne EDEKA-Großhandelsbetriebe präsentieren zudem an eigenen

Fokustagen konkrete Beispiele für ihr regionales Engagement.







Jahren ein wichtiger und verlässlicher Partner der deutschen Landwirtschaft. Als

genossenschaftlich organisierter Unternehmensverbund unterstützt EDEKA eine

nachhaltige Erzeugung von Lebensmitteln und legt dabei besonderen Wert auf die

regionale Ausrichtung des Sortiments. Auf der Grünen Woche präsentiert EDEKA

sein ökologisches Engagement und die enge Partnerschaft mit der heimischen

Landwirtschaft einem breiten Publikum.



Partnerschaft mit Erzeuger:innen und ökologische Verantwortung im Fokus



Die Besucher:innen können sich auf dem Messestand an interaktiven

Themenstationen unter anderem einen Eindruck davon verschaffen, warum EDEKA auf

langfristige Liefer- und Abnahmeverträge mit regionalen Erzeugern setzt, wie

sich EDEKA seit Jahren für mehr Tierwohl und Transparenz einsetzt oder mit

welchen Maßnahmen EDEKA und seine Partner die Lebensmittelverschwendung pro Kopf

bis 2030 halbieren wollen. Da die inhabergeführten Märkte des EDEKA-Verbunds

traditionell zu den ersten Adressen für regionale Lebensmittel zählen, gibt

EDEKA zudem Einblicke in seine zahlreichen regionalen Markenprogramme und

regionalen Eigenmarken. So stammen rund 30 Prozent des Angebots in den Märkten

von lokalen und regionalen Erzeuger:innen, die teilweise auch direkt zum

EDEKA-Verbund gehören, wie die Rheinberg Kellerei oder Sonnländer Getränke. Die

Standbesucher:innen erwartet ein Mix aus Information und Unterhaltung.

Portraitiert werden im Rahmen der Grünen Woche vor allem Partnerschaften zu

heimischen Landwirt:innen; EDEKA-Kaufleute laden vor Ort zum Dialog. Seite 2 ► Seite 1 von 2





Von konventionell bis Bio - EDEKA ist als führender Lebensmittelhändler seitJahren ein wichtiger und verlässlicher Partner der deutschen Landwirtschaft. Alsgenossenschaftlich organisierter Unternehmensverbund unterstützt EDEKA einenachhaltige Erzeugung von Lebensmitteln und legt dabei besonderen Wert auf dieregionale Ausrichtung des Sortiments. Auf der Grünen Woche präsentiert EDEKAsein ökologisches Engagement und die enge Partnerschaft mit der heimischenLandwirtschaft einem breiten Publikum.Partnerschaft mit Erzeuger:innen und ökologische Verantwortung im FokusDie Besucher:innen können sich auf dem Messestand an interaktivenThemenstationen unter anderem einen Eindruck davon verschaffen, warum EDEKA auflangfristige Liefer- und Abnahmeverträge mit regionalen Erzeugern setzt, wiesich EDEKA seit Jahren für mehr Tierwohl und Transparenz einsetzt oder mitwelchen Maßnahmen EDEKA und seine Partner die Lebensmittelverschwendung pro Kopfbis 2030 halbieren wollen. Da die inhabergeführten Märkte des EDEKA-Verbundstraditionell zu den ersten Adressen für regionale Lebensmittel zählen, gibtEDEKA zudem Einblicke in seine zahlreichen regionalen Markenprogramme undregionalen Eigenmarken. So stammen rund 30 Prozent des Angebots in den Märktenvon lokalen und regionalen Erzeuger:innen, die teilweise auch direkt zumEDEKA-Verbund gehören, wie die Rheinberg Kellerei oder Sonnländer Getränke. DieStandbesucher:innen erwartet ein Mix aus Information und Unterhaltung.Portraitiert werden im Rahmen der Grünen Woche vor allem Partnerschaften zuheimischen Landwirt:innen; EDEKA-Kaufleute laden vor Ort zum Dialog.