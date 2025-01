Dax erholt sich von jüngster Schwäche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine jüngste Abwärtsbewegung am Dienstag zunächst beendet. Einmal mehr macht sich dabei unter den Anlegern etwas Hoffnung auf eine vorsichtigere Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump breit. Etwas Rückenwind kam auch aus New York, wo sich die Börsen am Vorabend quasi auf ihrem Tageshoch aus dem Handel verabschiedet hatten und die Indikationen am Dienstag nochmals positiv ausfallen.

Der Dax stand gegen Mittag auf seinem Tageshoch mit 0,81 Prozent im Plus bei 20.296 Punkten. Er knüpfte damit an seine Erholung an, die am Vortag schon eingesetzt hatte nach einer frühen Annäherung an die Marke von 20.000 Punkten. Damit dürfen die Anleger auch weiter auf den bisherigen Rekord von Mitte Dezember bei knapp 20.523 Punkten schielen.