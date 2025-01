Wie mental healthy startet der Mittelstand in ein herausforderndes Geschäftsjahr 2025? / Jede zweite Führungskraft nimmt Zunahme psychischer Belastungen wahr (FOTO)

Berlin (ots) - Die psychischen Belastungen der Beschäftigten im Mittelstand

haben in den letzten Jahren zugenommen. Das ist die Wahrnehmung jeder zweiten

Führungskraft (48,2 %) und eines der zentralen Ergebnisse einer Studie des

Marktforschungsinstitut Innofact AG und der ias Stiftung unter 303

Geschäftsführer:innen, Manager:innen und Führungskräften aus mittelständischen

Unternehmen in Deutschland (10 bis 5.000 Mitarbeitende) aus November 2024.



In größeren Unternehmen (> 200 Mitarbeitende) sehen über 50 Prozent der

Führungskräfte eine Zunahme psychischer Belastungen in der Belegschaft. In

Unternehmen mit weniger als 200 Mitarbeitenden sind es nur rund 40 Prozent (39,9

%). Insbesondere weibliche Führungskräfte haben ein Radar für psychische

Belastungen. Von ihnen nehmen knapp zwei von drei Befragten (58,5 %) eine

Zunahme der Belastungen wahr, bei männlichen Führungskräften sind es nur rund 40

Prozent (41,1 %). Festmachen lässt sich dieser Eindruck laut Führungskräften

insbesondere an hohen Fehlzeitquoten, Unzufriedenheiten in der Belegschaft und

Konflikten in den Teams. Aus Sicht der Befragten nehmen die Belastungen vor

allem durch den Anstieg des Arbeitspensums (52,7 %), zunehmenden Leistungsdruck

(49,3 %), Fachkräftemangel (45,9 %) und ständige Veränderungsprozesse (39,7 %)

zu.









Die Selbstwahrnehmung der Führungskräfte fällt hingegen weitestgehend positiv

aus. So schätzen über 80 Prozent (84,2 %) der Befragten ihre eigene mentale

Gesundheit als mindestens stabil ein. Bei der Einschätzung ihrer Teams zeigt

sich jedoch ein durchwachseneres Bild: Etwa 30 Prozent beurteilen die mentale

Gesundheit ihrer Teammitglieder als weder eindeutig stabil noch eindeutig

belastet. Entsprechend schätzen nur etwas mehr als zwei Drittel die mentale

Gesundheit ihrer Teams (69,6 %) als mindestens stabil ein.



Um psychischen Belastungen im Team entgegenzuwirken und ihre Mitarbeitenden

mental zu unterstützen, haben Arbeitgeber vielfältige Möglichkeiten.



"Mentale Gesundheit ist ein zentraler Erfolgsfaktor, besonders im Mittelstand.

Unsere Studie belegt: Drei von vier Befragten sehen einen starken Zusammenhang

zwischen der psychischen Gesundheit der Mitarbeitenden und ihrer Zufriedenheit

sowie der Produktivität des Unternehmens. Arbeitgeber haben zahlreiche

Möglichkeiten, hier aktiv zu unterstützen - etwa durch Employee Assistance

Programme, Stressmanagement-Angebote oder Schulungen zur mentalen Gesundheit für

Mitarbeitende und Führungskräfte. Jede Investition in psychische Gesundheit

stärkt sowohl die Menschen als auch das Unternehmen", sagt Dr. Alexandra

Schulz-Wrusch, Sprecherin des Vorstands der ias Stiftung und Fachärztin für

Arbeitsmedizin.



Mentale Gesundheit ist keine Privatsache (mehr)



Die Ergebnisse der Studie machen auch deutlich: Mentale Gesundheit wird längst

nicht mehr als reine Privatsache gesehen. Nur 10 Prozent (9,6 %) der befragten

Führungskräfte sind der Auffassung, dass der Arbeitgeber sich nicht in Belange

der mentalen Gesundheit einmischen soll. Eine klare Mehrheit von 89 Prozent

erwartet, dass Arbeitgeber in bestimmten Fällen Unterstützung leisten. Davon

sprechen sich 24 Prozent (23,8 %) für eine aktive Rolle der Unternehmen aus,

während 28 Prozent (28,1 %) es bevorzugen, dass Unterstützung auf Initiative der

Beschäftigten hin erfolgt. 37 Prozent sehen mentale Gesundheit zwar überwiegend

als private Angelegenheit, halten jedoch eine Unterstützung durch den

Arbeitgeber in Ausnahmefällen für sinnvoll. Diese Zahlen unterstreichen, wie

wichtig es ist, dass Unternehmen ihrer Verantwortung in diesem Bereich

nachkommen.



Die vollständigen Studienergebnisse können Sie unter

mailto:redaktion@ias-gruppe.de kostenfrei anfordern.



