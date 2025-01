Ein zuverlässiges E-Auto mit branchenführender Garantie für Europa

Paris (ots/PRNewswire) - Mit dem europäischen Marktstart des modernen,

leistungsstarken und smarten VF 8 unterstrich VinFast den Anspruch, den Kunden

ein sicheres Gefühl zu geben. Dazu gehören eine reibungslose Nutzererfahrung,

5-Sterne-Service und eine branchenführende Garantie.



Die Vorteile von Elektrofahrzeugen wie geräuschloser Betrieb, emissionsfreies

Fahren und sofortige Beschleunigung sind allgemein bekannt. Für Autokäufer

bleibt jedoch die entscheidende Frage: Wie lange ist der Hersteller bereit,

hinter seinem Produkt zu stehen?





VinFast bietet für den VF 8 Sicherheit mit einer branchenführendenFahrzeuggarantie über zehn Jahre beziehungsweise 200.000-Kilometer sowie einerBatteriegarantie für zehn Jahre ohne Kilometerbegrenzung. Dies spiegelt dasVertrauen von VinFast in die Langlebigkeit seiner Fahrzeuge wider.Für viele Kunden ist das ein entscheidender Unterschied. "DieZehn-Jahres-Garantie hat mir sehr geholfen", erklärt Benoit Naud, zufriedenerBesitzer eines VinFast VF 8. Auch Dien Do, ein Pensionär im Besitz eines VF 8,merkt an: "Die Zehn-Jahres-Garantie hat mir die Entscheidung, den VF8 zu kaufendefinitiv leicht gemacht."Diese branchenführende Garantieleistung ergänzt die Attraktivität des VF 8perfekt. Das in Zusammenarbeit mit dem renommierten italienischen DesignhausPininfarina entworfene Modell besticht durch eine luxuriöse Ästhetik, die mitetablierten Premiummarken mithalten kann.Im Innenraum bietet der VF 8 eine ausgewogene Mischung aus hochwertigenMaterialien und Spitzentechnologie. Beheizte und gekühlte Sitze sorgen füroptimalen Komfort. Ein großes, hochauflösendes Zentraldisplay ermöglicht eineintuitive Steuerung zahlreicher Fahrzeugfunktionen.Eine umfassende Garantie ist eine solide Grundlage für Vertrauen, aber moderneElektroautobesitzer verlangen noch viel mehr. Kunden erwarten heute einproblemloses, nahtloses Erlebnis - eines, das Eigentum und Nutzung mit einemstarken und zuvorkommenden Kundenservice verbindet.Die Statistik stützt dies und unterstreicht die Bedeutung: Laut Forbes sind 83Prozent der Kunden bereit, nach einer einzigen schlechten Serviceerfahrung dieMarke zu wechseln. 79 Prozent sagen, sie würden zu einem Unternehmen wechseln,das einen besseren Kundenservice bietet.VinFast hat diese veränderten Erwartungen verstanden und große Anstrengungenunternommen, um das Erlebnis des Elektroautobesitzers zu verbessern. Die starkenMaßnahmen konzentrieren sich auf Komfort und sorgen dafür, dass sich die Kunden