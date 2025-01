ISX Financial® lanciert in Zusammenarbeit mit Diners Club International® eine neue, weltweit akzeptierte flykk® Debitkarte

Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) - flykk®, die paneuropäische und britische App

für digitale Zahlungen, gibt die Einführung seiner neuen flykk® Diners Club

International® Debitkarte in mehreren Schwerpunktmärkten bekannt. Dieses Angebot

vereint das Beste aus beiden Welten: den Komfort und die Sicherheit einer

weltweit akzeptierten Debitkarte mit allen Vorteilen, die Diners Club

International® bietet.



Mit der neuen flykk® Diners Club International® Karte kommen Nutzer in den

Genuss einer Reihe von exklusiven Diners Club Vorteilen, wie z. B. Zugang zu

mehr als 1.500 Airport Lounges und Erlebnissen auf der ganzen Welt sowie

Reiseversicherung und Einkaufsschutz. Darüber hinaus bietet die flykk® Diners

Club International® Karte eine Reihe weiterer Funktionen und Vorteile, die ihre

Nutzer begeistern werden, darunter den Zugang zu Millionen von Serviceleistungen

und Premium-WiFi-Hotspots.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zu den wichtigsten Funktionen der flykk®-App, auf die flykk®-DinersClub-Karteninhaber zugreifen können, gehören Banküberweisungen, kostenloseÜberweisungen von flykk zu flykk, spezielle Geldüberweisungskanäle und weltweiteGeldüberweisungen. Nutzer können problemlos Geld zwischen ihrem flykk®-Konto undBankkonten in der Europäischen Union (EU) sowie zwischen anderen flykk®-Nutzernüberweisen."Der Beginn dieser Partnerschaft mit Diners Club International® ist einwichtiger Meilenstein für ISX Financial", sagt Nikogiannis Karantzis,Geschäftsführer von ISX Financial. "Durch die Kombination der innovativen flykk®Zahlungs-App mit den Vorteilen der Diners Club International® Card wollen wirNutzern ein unvergleichliches Zahlungserlebnis bieten - sowohl online als auchim Geschäft. Mit der flykk® Diners Club International® Card genießen Nutzer denKomfort und die Sicherheit einer Debitkarte sowie eine Reihe weiterer Funktionenund Vorteile, die zu ihrem Lebensstil passen."Diners Club wird bei Millionen von Händlern und an über 1,2 MillionenGeldautomaten und Bargeldautomaten auf der ganzen Welt akzeptiert. Diners Clubist Teil des Discover® Global Network, des am schnellsten wachsenden globalenZahlungsnetzwerks[1]. Das Discover Network umfasst Diners Club International®,Discover Network, PULSE® und mehr als 25 Partnernetzwerken auf der ganzen Welt.Das Discover Network hat weltweit 345 Millionen Discover GlobalNetwork-Karteninhaber[2] und ermöglichte im Jahr 2023 globale Transaktionen imWert von über 589 Milliarden US-Dollar.Die flykk® Debitkarte ist ab sofort für Nutzer in ausgewählten Märkten in der EUverfügbar. Eine Ausweitung auf weitere Märkte ist in den kommenden Monatengeplant. Um mehr über flykk® und seine innovativen Zahlungslösungen zu erfahren,