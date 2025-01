Deutliche Kursgewinne - Autowerte gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag erholt. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 1,1 Prozent auf 5.008,41 Punkte. Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer Leitindex SMI um 0,73 Prozent auf 11.787,08 Punkte. Der britische FTSE 100 war mit einem Anstieg um 0,2 Prozent auf 8.240,49 Punkte nicht ganz so stark und litt unter der Schwäche der Ölwerte.

Eine Kreise-Meldung zu einer möglicherweise nicht ganz so aggressiven US-Zollpolitik sorgte für Erleichterung und gute Vorgaben aus Fernost. "Die Marktteilnehmer in Asien haben überwiegend positiv auf die Spekulation reagiert, dass die geplanten US-Strafzölle eventuell sukzessive und über mehrere Monate hinweg angehoben werden könnten", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. "Das würde einen potenziellen Inflationsschock in den USA verhindern und der US-Notenbank mehr Handlungsspielraum verleihen."