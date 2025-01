Auftragssituation treibt Nordex auf Hoch seit Mitte November

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex haben am Dienstag an ihren starken Wochenauftakt angeknüpft. Das Plus von 4,3 Prozent nach einer Mitteilung zur Auftragsentwicklung reichte für ein Hoch seit Mitte November und den Sprung über die 50-Tage-Linie, die bei charttechnisch orientierten Anlegern als kurz- bis mittelfristiger Indikator beliebt ist. Nun ringen die Papiere mit dem Widerstand um die 12 Euro, der seit November mehrfach eine zu hohe Hürde war.

Am Vortag hatte sich Nordex zu den Neugeschäften in Nordamerika geäußert und am Dienstag nun zu jenen in der Türkei. Von dort habe es im vierten Quartal Aufträge über insgesamt 97 Turbinen gegeben. Durch die damit verbundene Leistung sei in der Türkei 2024 ein Auftragseingang für Anlagen mit 1 Gigawatt erzielt worden. Dies passte ins zuletzt aufgehellte Bild.