Unternehmen der Schwarz Gruppe erhöhen ihre Vergütung für Auszubildende, Abiturientenprogramm-Teilnehmer und duale Studenten (FOTO)

- Gehaltsplus für Berufsstartergruppen ab dem 1. April 2025

- Anhebung des Verdienstes um 150 Euro brutto monatlich

- Signal für besondere Wertschätzung für Berufseinsteiger



Die Unternehmen der Schwarz Gruppe investieren in ihren Nachwuchs: Ab dem 1.

April 2025 erhöhen Lidl, Kaufland, die PreZero Stiftung, Schwarz Digits und

Schwarz Corporate Solutions die monatliche Vergütung für ihre Auszubildenden,

Teilnehmer der Abiturientenprogramme und ihre dualen Studenten um 150 Euro

brutto.





Somit erhalten Auszubildende künftig im ersten Ausbildungsjahr monatlich brutto1.250 Euro, im zweiten 1.350 Euro und im dritten 1.500 Euro. Ebenso wird dieVergütung der Abiturientenprogramm-Teilnehmer aufgestockt. Diese bekommen inZukunft im ersten Programmjahr monatlich brutto 1.350 Euro und im zweiten 1.500Euro. Auch der studentische Nachwuchs darf sich ab April über ein erhöhtesBrutto-Entgelt freuen. Duale Studenten verdienen damit im ersten Ausbildungsjahrmonatlich 1.650 Euro, im zweiten 1.750 Euro und im dritten 1.950 Euro.Zusätzlich erhalten alle drei Berufsstartergruppen weiterhin Urlaubs- undWeihnachtsgeld."Eine Welt in Veränderung braucht Menschen, die sie gestalten. Für dieUnternehmen der Schwarz Gruppe gilt Bildung als wichtiger Baustein für eineerfolgreiche Zukunft. Deshalb fördern wir unsere Nachwuchstalente. Mit demGehaltsplus möchten wir ein klares Signal für eine faire Vergütung senden undunsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen", erläutert Roland Hehn, VorstandPersonal bei Schwarz Corporate Solutions.Ganz gleich, ob Ausbildung, Abiturientenprogramm oder duales Studium - alleBerufsstarter bei den Unternehmen der Schwarz Gruppe erhalten eine intensivepersönliche Betreuung sowie gezielte Weiterbildungsmaßnahmen. Damit werden dieNachwuchskräfte in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung optimalgefördert und auf die Karriereschritte nach der Ausbildung oder dem Studiumvorbereitet. Die Berufseinsteiger erwartet ein sicherer Ausbildungsplatz. Dabeiverfolgen die Unternehmen der Schwarz Gruppe das Ziel der Übernahme.Weitere InformationenWeitere Informationen finden Sie unter http://www.gruppe.schwarz .Weitere Informationen zu den Einstiegsmöglichkeiten bei den Unternehmen derSchwarz Gruppe finden Sie unter http://www.berufseinstieg.schwarz .