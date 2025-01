Foxits KI-Plattform revolutioniert intelligentes Dokumentenmanagement / Mit bahnbrechenden Funktionen setzt Foxit AI neue Standards für Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Erschwinglichkeit

Seite 2 ► Seite 1 von 3

FREMONT, Kalifornien (ots) - Foxit (https://www.foxit.com/de/) , ein führenderAnbieter innovativer PDF- und eSignatur-Lösungen, freut sich, den Launch vonFoxit AI bekanntzugeben. Die eigenständige, webbasierte KI-Plattform bietetbranchenführende, dokumentenzentrierte KI-Funktionen für Nutzer ausunterschiedlichsten Branchen. Abrufbar unter http://ai.foxit.com definiert dieseinnovative Plattform die Art und Weise neu, wie Einzelpersonen undOrganisationen ihre Dokumente verwalten und damit interagieren, und bietetbeispiellose Flexibilität, Zugänglichkeit, Sicherheit und Effizienz.Das neu veröffentlichte Foxit AI ist eine leistungsstarke und eigenständigewebbasierte KI-Plattform, die eine umfassende Palette an Funktionen bietet,unter anderem einen KI-gestützten Chat, Dokumentenanalyse, Zusammenfassungen,mehrsprachige Übersetzung, Textoptimierung und die Möglichkeit, mehrereDokumente gleichzeitig zu analysieren. Durch die Kombination von intuitivemDesign, geräteübergreifender Zugänglichkeit und nahtloser Integration in daserweiterte Foxit-Ökosystem ermöglicht Foxit AI User*innen verschiedenerBranchen, Arbeitsabläufe zu optimieren, relevante Erkenntnisse zu gewinnen unddie Produktivität zu steigern. Ob beim Vereinfachen komplexer juristischerDokumente, Erstellen prägnanter Zusammenfassungen oder Übersetzen von Inhaltenfür ein globales Publikum - Foxit AI bietet eine effiziente, sichere undbenutzerfreundliche Lösung für die Herausforderungen des modernenDokumentenmanagements.Funktionen und Vorteile von Foxit AI:- KI-gestützter Chat - Für sofortige, dialogbasierte Hilfe beidokumentenbezogenen Fragen, um beispielsweise bestimmte Klauseln in Verträgenschneller aufzufinden oder Textstrukturen zu klären.- Textoptimierungstools - Zum Überarbeiten von Texten mit anpassbarer Tonalität(z. B. professionell, informell) und Länge (z. B. kurz, mittel, lang), umunter anderem Inhalte für verschiedene Zielgruppen anzupassen,Kommunikationsmittel zu verfeinern oder E-Mails klarer und präziser zugestalten.- Maximale Sicherheit - Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit durchrobuste Sicherheitsmaßnahmen und Einhaltung von Branchenstandards, um sensibleDokumente sicher zu verarbeiten und vor unbefugtem Zugriff zu schützen.- Dokumentenanalyse - Eingehende Analyse von Dokumenten zur Extraktion zentralerErkenntnisse und Zusammenfassung von Inhalten, um z. B. Finanzberichte zuanalysieren und wichtige Daten zu identifizieren, ohne das gesamte Dokumentlesen zu müssen.- Erweiterte Zusammenfassung - Erstellung prägnanter Zusammenfassungen großerDokumente oder bestimmter Abschnitte für einen schnellen Überblick, um z. B.