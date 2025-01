Was geht ab bei dir? - Die Macht lebensverändernder Momente / Ad Alliance-Studie identifiziert Life-changing Moments, liefert Insights zur Gefühlswelt sowie zum Konsum und zur Mediennutzung

Köln (ots) - Besondere Momente verdienen besondere Aufmerksamkeit - Ad Alliance

schaut genau hin und hat RTL Data mit einer Untersuchung beauftragt,

lebensverändernde Ereignisse zu identifizieren und zu interpretieren für ein

besseres Verständnis. Die tiefen Einblicke zu diesen Lebensmomenten und

Empfehlungen, wie Marken diese Transformation des eigenen Ichs bzw. den Verlauf

des gesamten Lebens passend begleiten können, fasst die Studie The Power of

Life-changing Moments zusammen.



Plötzlich ist alles anders





Momente, die alles oder zumindest vieles verändern, können verschiedene Bereicheunseres Lebens betreffen - Beziehungen, Karriere, Gesundheit oder auch diepersönliche Entwicklung. Jeder dieser Life-changing Moments ist einzigartig undwirkt sich häufig unmittelbar auf den Alltag aus. Gerade finanzielle,gesundheitliche und emotionale Veränderungen spielen eine entscheidende Rolle.In Deutschland erwarten insgesamt 12,63 Millionen Menschen in den nächsten 12Monaten, dass sich ihre Lebensumstände verändern werden - das ist fast einFünftel der Gesamtbevölkerung (17,9%). Die Ergebnisse unserer Studie zeigen,dass 53 Prozent der Befragten im letzten Jahr einen solch lebensveränderndenMoment erlebt haben. 88 Prozent (basierend auf qualitativer Fallzahl) geben an,dass sich diese Ereignisse langfristig ausgewirkt haben. Die Perspektiveverändert sich, Einstellungen und Werte werden revidiert und Prioritätenverschoben. Man passt sein Leben den neuen Umständen an und ebenso dieProduktpräferenzen. Dadurch ergeben sich vielzählige Chancen für dieMarkenkommunikation, denn entsprechend geschärft sind die Sinne für Botschaften,die zur neuen Lebenssituation passen, im besten Fall genau im passenden Momentdie emotionale Verfassung adressieren. Vor allem Medien werden stärker genutzt,um sich von neuen Produkten inspirieren zu lassen (60%, +9%) oder um neueAnregungen zu bekommen (68%, +65%).Lars-Eric Mann , CMO Ad Alliance: "Die Studienergebnisse sind nicht einfach nurspannend, sondern liefern wichtige Insights, unseren Kunden zu helfen, relevanteund wirkungsvolle Werbebotschaften zur richtigen Zeit an die richtige Zielgruppezu adressieren. Wir sind überzeugt davon, dass diese tiefen Einblicke zu denveränderten Lebensumständen und die damit verbundenen Gewohnheiten wegweisendsind in der crossmedialen Mediaplanung."Den Wandel erfolgreich begleitenDie changing-moments sind individuell und vielfältig und für Marken eine Chance.Wenn das Leben auf den Kopf gestellt wird, ändert sich nicht nur diePerspektive, sondern auch Konsumgewohnheiten werden beeinflusst. Es wirddeutlich, dass mehr Orientierung benötigt wird, man ist besonders offen für neue