Größte Bewegung seit März 2023 Der morgige Inflationsbericht könnte den Ausverkauf bei US-Aktien verstärken Am Mittwoch wird das US-amerikanische Bureau of Labor die Inflationsdaten für Dezember veröffentlichen. Die Zahlen könnten die aktuellen Abwärtsbewegungen im S&P 500 weiter befeuern. Was der Markt erwartet.