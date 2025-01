Elon Musk schickt Tesla Cybertrucks als mobile Stromspeicher nach Los Angeles

Tesla-Chef Elon Musk reagiert auf die verheerenden Waldbrände in Los Angeles und stellt Cybertrucks als mobile Stromspeicher und Internet-Hotspots zur Verfügung. Auf der von ihm betriebenen Plattform X kündigte Musk am Sonntag den Einsatz der Fahrzeuge in den betroffenen Gebieten an. Die Brände haben bereits mehr als 40.000 Hektar zerstört und mindestens 24 Menschen das Leben gekostet.

Zudem bietet Musks Satelliten-Internetdienst Starlink kostenlose Internetverbindungen für die Bewohner der Krisengebiete an. Einen Haken hat die Sache allerdings: Interessenten ohne eigene Hardware müssen zunächst rund 350 Dollar für das Starlink-Set bezahlen. Ab dem 10. Februar soll der Dienst zudem auf ein kostenpflichtiges Abonnement umgestellt werden, wie das Unternehmen auf seiner Website ankündigt.