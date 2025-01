Nel sucht nach Kurssturz Boden - Bernstein: 'Umfeld schwierig'

OSLO (dpa-AFX) - Nach der Hiobsbotschaft über die Auftragslage von Nel im Jahr 2024 und dem Beginn von Kapazitätsanpassungen und Einsparungen am Vortag suchen die Aktien des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten nun einen Boden. Gegen Dienstagmittag legten sie an der Börse in Oslo um 4,5 Prozent auf 2,19 norwegische Kronen zu.

Am Tag zuvor waren die Nel-Papiere um fast 26 Prozent auf den tiefsten Stand seit 2017 eingebrochen. Der Aktienkurs des zu Thyssenkrupp gehörenden Unternehmens Thyssenkrupp Nucerea war um rund 6 Prozent abgesackt. Die Papiere des Elektrolysespezialisten stabilisierten sich am Dienstag mit plus 0,4 Prozent.