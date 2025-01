HUK-COBURG ernennt Dr. Thomas Körzdörfer zum Generalbevollmächtigten (FOTO)

Coburg (ots) - Mit Wirkung zum 1. Februar 2025 ernennt die HUK-COBURG Dr. ThomasKörzdörfer (44) zum Generalbevollmächtigten. In dieser Funktion übernimmt erzusätzlich zu seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter Data Analytics neueAufgabenbereiche in der Schaden- und Unfallversicherung. Er berichtet direkt anRessortvorstand Dr. Jörg Rheinländer."Dr. Thomas Körzdörfer war in seinen bisherigen Funktionen und Aufgaben in denData Analytics-Aktivitäten der HUK-COBURG äußerst engagiert und erfolgreich. Ichfreue mich über seine Bereitschaft, weitere Verantwortung im Komposit-Ressort zuübernehmen und auch den datengetriebenen Ansatz hier noch stärker zu verankern",so Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG.Der promovierte Physiker und Datenwissenschaftler ist seit März 2018 bei derHUK-COBURG tätig und leitet seit Februar 2023 die Abteilung Data Analytics.Zuvor war er von 2012 bis 2018 Junior-Professor an der Universität Potsdam.Zur Pressemeldung:https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/generalbevollmaechtigter.htmlFür Rückfragen:Dr. Kerstin Bartels Telefon: 09561-9622600Eva-Maria Sahm Telefon: 09561-9622605E-Mail: mailto:presse@huk-coburg.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7239/5948821OTS: HUK-COBURG