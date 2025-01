Tilray reißt mit Hiobsbotschaft Canopy Growth, Aurora Cannabis & Co. nach unten

Die Hoffnung auf ein Signal des Aufbruchs war da, doch der Blick in die Vergangenheit mahnte bereits zur Vorsicht. Schon mit den Q1-Daten des Fiskaljahres 2025 enttäuschte Tilray im Oktober. Tilray berichtete am Freitag (10. Januar) über die Ergebnisse des 2. Quartals (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. November 2024) des Fiskaljahres 2025. Eigentlich war die Veröffentlichung für den 09. Januar angesetzt, doch aufgrund des Nationalen Trauertags zu Ehren des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter wurde diese Verschiebung notwendig. Schauen wir uns einmal die Quartalsergebnisse im Detail an.

Umsatz unter den Erwartungen, Verlust weitet sich deutlich aus

Tilray Brands gab den Nettoumsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 210,950 Mio. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum 2. Quartal des Fiskaljahres 2024 (3-Monatszeitraum zum 30. November 2023) ein deutliches Plus. Damals wurde ein Nettoumsatz in Höhe von 193,771 Mio. US-Dollar veröffentlicht. Allerdings verfehlte Tilray mit den aktuellen Umsatzzahlen die Erwartungen des Marktes deutlich. Die Ergebnisseite offenbarte einmal mehr das bekannte Dilemma. Das Unternehmen verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von - 85,275 Mio. US-Dollar, nach einem Verlust in Höhe von -46,183 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Tilray gab zudem das bereinigte EBITDA mit 9,017 Mio. US-Dollar an, nach 10,086 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Markt war (einmal mehr) bedient. Dass Tilray im Rahmen der Zahlenveröffentlichung noch einmal die Umsatzziele für das Gesamtjahr bestätigte, rettete die Veranstaltung auch nicht mehr. Tilray erwartet für das laufende Geschäftsjahr unverändert einen Umsatz in einer Spanne von 950 Mio. US-Dollar bis 1 Mrd. US-Dollar.

Tilray reißt andere Cannabis-Aktien mit nach unten

Während die Tilray-Aktie im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung regelrecht abverkauft wurde, verfehlten die schwachen Daten auch ihre Wirkung bei den Aktien der Mitbewerber nicht. Und so mussten Canopy Growth, Aurora Cannabis & Co. ebenfalls kräftig Federn lassen. Aber vor allem begann für die Tilray-Aktie eine beachtliche Schussfahrt. Damit steht nun das Thema Bodenbildung zur Disposition.

Bodenbildung droht zu scheitern

Die Handelstage rund um den Jahreswechsel waren von einer kräftigen Erholung geprägt. Tilray schnupperte dabei noch einmal an der Marke von 1,50 US-Dollar. Bereits im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung wurde aber deutlich, dass die Aktie große Schwierigkeiten damit hat, diesen Widerstand aufzubrechen. Die Reaktion des Marktes auf die Zahlen ließ die Aktie schließlich einbrechen. Aktuell rückt das gültige 52-Wochen-Tief bei 1,14 US-Dollar in den Fokus. Sollte es darunter gehen, wäre das Thema Bodenbildung – zumindest auf diesem Niveau – vom Tisch. Zudem würde eine Neubewertung notwendig.

Fazit

Das Warten auf die DEA (Drug Enforcement Administration) in Bezug auf eine mögliche Neueinstufung von Cannabis geht weiter. Starke Quartalszahlen hätten die Nervosität hinsichtlich der anstehenden Entscheidung in den Hintergrund gedrängt, doch Tilray Brands verpasste es, dem Sektor frische Impulse zu verleihen. So geht die Leidenszeit für Tilray, Canopy, Aurora & Co. erst einmal weiter...

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

