Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen verkauft Hamburger Pflegeheime an Stadt zurück

ShareYourDream schrieb 27.12.24, 14:40

Bis jetzt gibt es wohl noch keine Hinweise, dass man sich als DW Aktionär in 2025 nach 3 Jahren angekündigter und vollzogener Dividendendürre (4 Cent gesetzlicher Mindestdividende) auf eine erstmals angemessene Dividendenernte freuen darf. Also Erwartungswert = 0,04 € / Aktie



Allerdings geht dann Vonovia als Hauptaktionär ebenso weiterhin auf Schonkost, denn Gewinnabführung beginnt halt auch erst 2026. Auch die Zahlungen an die Apollo Investoren müssen dann zumindest in 2025 ohne DW Mittel geleistet werden. Also unschöne Liquibelastung für dauerklamme Vonovia.



Daher wäre es wohl theoretisch möglich, für das Übergangsjahr eine letztmalige reguläre Dividende an alle Aktionäre (Vonovia, Apollo und sonstige Minderheiten) zu zahlen. Diese könnte dann auch zufällig 1,03 € Brutto betragen.



Bevor Ihr mich für verrückt erklärt,



nomen est omen