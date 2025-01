ZenaDrone von ZenaTech treibt Entwicklung von gasbetriebener Schwerlastdrohne ZenaDrone 1000 für US-Verteidigungs- und NATO-Markt voran

(Vancouver, British Columbia, 14. Januar 2025 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI- (künstliche Intelligenz)-Drohnen, Drone as a Service, SaaS-Lösungen für Unternehmen und Quantencomputing spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone mit der Arbeit an einer vollständig gasbetriebenen Version der ZenaDrone 1000-Drohne begonnen hat, die eigens für den Einsatz im US-Verteidigungs- und NATO-Markt längere Flugzeiten ermöglicht. Das Unternehmen plant, einen Vorschlag zur Erprobung dieses Modells bei der US Air Force im Rahmen des SBIR- (Small Business Innovation Research) Long-Duration Aircraft-Programm einzureichen.