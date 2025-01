UBS belässt BP auf 'Buy' - Ziel 500 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Produktionsdaten des Ölkonzerns deuteten wegen höherer Kosten auf ein weiteres schwaches Quartal hin, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er senkte seine diesbezügliche Schätzung für das Nettoergebnis um 10 Prozent. Die vollständigen Zahlen würden am 11. Februar veröffentlicht, und der Kapitalmarkttag sei wegen einer geplanten medizinischen Behandlung des Unternehmenschefs auf den 26. Februar verschoben worden. Letzterer könnte eine Chance für BP sein, der Wahrnehmung des Unternehmens einen positiven "Spin" zu geben - etwa durch die Ankündigung einer Senkung der mittelfristigen Investitionen./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 11:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2025 / 11:14 / GMT