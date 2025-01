Goldinvest.de Nach Erfolgen 2024 - Golden Cariboo nimmt neue Bohrsaison in Angriff Die Winterpause ist vorbei! Die Crew von Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN: A402CQ) kehrte schon am dritten Januar auf das Quesnelle Gold Quartz-Projekt (QGQ) des Unternehmens in British Columbia zurück. Nach den Bohrerfolgen des vergangenen Jahres ist es kein Wunder, dass das Team um CEO Frank Callaghan es eilig hatte, die Bohrer wieder in Gang zu setzen