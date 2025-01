Börsen Update Europa - 14.01. - MDAX stark +0,92 %

Der TecDAX steht bei 3.522,35 PKT und gewinnt bisher +0,61 %.

Top-Werte: IONOS Group +3,43 %, Nordex +2,83 %, Eckert & Ziegler +2,27 %

Flop-Werte: Bechtle -2,91 %, Evotec -1,44 %, 1&1 -1,40 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:52) bei 4.998,74 PKT und steigt um +0,42 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +1,91 %, Banco Santander +1,75 %, SAFRAN +1,56 %

Flop-Werte: Kering -1,56 %, Iberdrola -0,83 %, adidas -0,81 %

Der ATX steht bei 3.673,19 PKT und gewinnt bisher +0,52 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,37 %, DO & CO +2,13 %, Raiffeisen Bank International +1,62 %

Flop-Werte: Lenzing -10,24 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,58 %, Wienerberger -1,25 %

Der SMI steht aktuell (13:59:55) bei 11.746,32 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Logitech International +1,45 %, CIE Financiere Richemont +0,83 %, Partners Group Holding +0,51 %

Flop-Werte: Givaudan -0,89 %, UBS Group -0,84 %, Novartis -0,60 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.479,35 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: Cie Generale des Etablissements Michelin +3,19 %, Teleperformance +2,63 %, Societe Generale +2,40 %

Flop-Werte: Kering -1,56 %, Edenred Bearer and /or registered shares -0,82 %, Publicis Groupe -0,69 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:25) bei 2.520,81 PKT und steigt um +0,56 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +0,91 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,73 %, Getinge (B) +0,63 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,72 %, AstraZeneca -1,11 %, Telia Company -0,98 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:31:20) bei 3.627,00 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,34 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,83 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,59 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -3,80 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -3,19 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,92 %