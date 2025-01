Global Uranium veröffentlicht Unternehmens-Update

14. Januar 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN) (OTC: GURFF) (FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich, eine Zusammenfassung seiner Erfolge des vergangenen Jahres 2024 sowie einen Ausblick auf die Explorationsaktivitäten im Jahr 2025 zu veröffentlichen. Das Unternehmen konnte die Option auf sein Vorzeigeprojekt, das „Northwest Athabasca Project“ („Projekt NWA“) in Saskatchewan, und seine Uranexplorationsprojekte in Wyoming weiter ausbauen und damit die Weichen für ein aktives und ergebnisorientiertes Jahr 2025 stellen.

In Saskatchewan wurden im Projekt NWA mehrere essentielle Umweltinitiativen lanciert (siehe Pressemeldung vom 26. November 2024). In Verbindung mit dem Bohrgenehmigungsverfahren wurde ein Sanierungsprogramm samt Bodenuntersuchungen zur Bestätigung des erfolgreichen Clean-Ups durchgeführt (siehe Pressemeldung vom 26. November 2024). Darüber hinaus wurde im Genehmigungsverfahren für das Projekt NWA die Phase der Konsultationspflicht („Duty to Consult“) beschritten. Das Unternehmen arbeitet nach wie vor eng mit den Rechteinhabern vor Ort zusammen, um das Genehmigungsverfahren effizient voranzubringen.

In Wyoming absolvierte das Unternehmen eine erste bodengestützte radiometrische Messung und eine drohnengestützte Bildgebung über mehreren Konzessionsblöcken der Projekte Airline #2 und Big Bend (siehe Pressemeldung vom 19. November 2024). Diese Untersuchungen, die eine radiometrische Datenerfassung und die Erstellung von hochauflösenden Drohnenbildern sowie digitalen Höhenmodellen (DEMs) umfassten, waren wichtige Meilensteine im Rahmen des weiteren Ausbaus der Explorationsziele in der Region. Die erhobenen Daten werden dazu beitragen, Anomalien und strukturelle Merkmale zu ermitteln, die auf eine Uranmineralisierung hindeuten könnten. Im Zuge der Umsetzung seiner Explorationsstrategie hat das Unternehmen die führende Geoconsulting-Firma Big Rock Geoscience („BRG“) mit Sitz in Minnesota unter Vertrag genommen. BRG wurde mit der Sondierung historischer Daten, der Durchführung detaillierter Desktop-Studien und der Präzisierung der Bohrziele für die beiden Projekte in Wyoming beauftragt (siehe Pressemeldung vom 3. Dezember 2024).