T2 Metals startet im Kupfer-Goldprojekt Sherridon, Manitoba, eine elektromagnetische Untersuchung im Bohrloch

Vancouver, British Columbia – 14. Januar 2025 / IRW-Press / T2 Metals Corp. („T2“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: TWO) (OTCQB: TWOSF) (WKN: A2DR6E) freut sich, den Start eines Programms zur Untersuchung der Elektromagnetik im Bohrloch (Downhole Electromagnetic, DHEM) in dem vulkanogenen Massivsulfid- („VMS“) Projekt in Manitoba bekannt zu geben. Beim DHEM handelt es sich um eine elektrogeophysikalische Methode zur Identifizierung und Lokalisierung massiver Mineralisierungen in der Nähe eines Bohrlochs.

Geplant ist die Prüfung von acht Bohrlöchern mit DHEM durch EarthEx Geophysical Solutions Inc („EarthEx“) aus Winnipeg, Manitoba. Die DHEM-Methode ist darauf ausgelegt, Konduktoren, die auf unbebohrte Massivsulfide hindeuten könnten, außerhalb des Bohrlochs bis zu 200 m vom Bohrloch entfernt in alle Richtungen zu identifizieren. Das EarthEx-Team ist derzeit vor Ort in Sherridon, und die Messungen werden bald starten.

In Kombination mit den Untersuchungsergebnissen, der geologischen Interpretation und der Oberflächengeophysik werden die Ergebnisse der DHEM-Untersuchung zur Identifizierung von Zielen für zukünftige Probebohrungen im Jahr 2025 verwendet.

Mark Saxon, CEO von T2 Metals Corp., merkte dazu wie folgt an: „Wir freuen uns auf den Eingang der DHEM-Ergebnisse aus Sherridon und sind dankbar für den Einsatz des EarthEx-Teams unter winterlichen Bedingungen. Diese Art geophysikalischer Untersuchungen hat sich bei VMS-Lagerstätten bewährt, und die benachbarten Kollegen Foran Mining Corp. und Callinex Mines Inc verzeichneten damit beide Erfolg bei der Zieldefinition. Mit DHEM können EM-Konduktoren unter der Oberfläche in einiger Entfernung des Bohrlochstandorts identifiziert werden, und diese können auf Massivsulfide hindeuten, die hochprioritäre Explorationsziele für zukünftige Probebohrungen darstellen.

Neben der Durchführung dieser neuen geophysikalischen Arbeiten erwarten wir, dass alle Ergebnisse aus dem Bohrprogramm des 4. Quartals 2024 für die Berichterstattung vor Ende Januar vorliegen werden, und diese Ergebnisse werden unser Winterbohrprogramm unterstützen.“

Sherridon ist ein allseits bekanntes VMS-Revier im Grünsteingürtel Flin Flon – Snow Lake und verfügt sowohl über eine bedeutende Bergbaugeschichte als auch über fünf oberflächennahe kupferreiche historische Mineralressourcen (siehe Pressemitteilung vom 1. November 2024). Bei den Bohrungen von T2 Metals in den Jahren 2023 und 2024 wurden in den Prospektionsgebieten Lost Lake und Cold Lake hochgradiges Kupfer und Gold über signifikante Abschnitte durchteuft, unter anderem: