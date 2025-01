Nexe Innovations schließt Lieferung der zuvor bekannt gegebenen Bestellung an ecoBeans Coffee ab

Windsor, ON – 14. Januar 2025 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner Lieferung an ecoBeans Coffee Inc. („ecoBeans“) bekannt zu geben. Diese Lieferung steht im Zusammenhang mit der bereits angekündigten Bestellung vom 11. Dezember 2024 (NEXE Innovations erhält zweite Bestellung von ecoBeans Coffee).

„Es ist unglaublich zu sehen, wie positiv die Resonanz ist und wie ecoBeans Coffee mit den Menschen in Kontakt tritt, nicht nur in Büros, sondern auch zu Hause, wenn Mitarbeiter ihn mit ihren Familien und Freunden teilen“, so Alina Gogoescu, Gründerin von ecoBeans. „Diese überwältigende positive Resonanz unterstreicht die Qualität unseres Kaffees, und wir sind NEXE Innovations dankbar, dass sie unsere Bemühungen unterstützen, ein nachhaltiges und genussvolles Kaffeeerlebnis zu bieten.“

Zur offiziellen Website von ecoBeans: www.ecobeans.coffee

ecoBeans hat sich nicht nur der Bereitstellung eines außergewöhnlichen Kaffeeerlebnisses verschrieben, sondern auch der Förderung einer Verbindung zur Erde, der Förderung eines achtsamen Lebensstils und der Inspiration für Nachhaltigkeit. Die Einzelhandelsprodukte sind in allen Nature's Fare Markets, ausgewählten Save-On-Foods-Filialen und über die E-Commerce-Plattform (https://www.ecobeans.coffee) erhältlich. Für den Markt für Bürokaffeeservice werden ecoBeans-Produkte direkt an Unternehmen von Thirst First Refreshments Inc. vertrieben, einem Bürokaffeeanbieter in British Columbia. Der Hauptsitz von ecoBeans befindet sich in Vancouver, B.C.

Über NEXE Innovations Inc.

NEXE Innovations konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer kompostierbarer Materiallösungen und Verpackungen für das B2B-Segment, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. NEXE Innovations hat ein proprietäres und patentiertes kompostierbares Material entwickelt, das Hitze, Druck und Wasser standhält. Unser Vorzeigeprodukt, der NEXE Pod, ein BPI-zertifizierter kompostierbarer Kaffeepad, zeigt die Langlebigkeit unseres Materials und ist ein idealer Ersatz für Kunststoff. Der NEXE-Pod ist mit den meisten Kaffeemaschinen kompatibel und wird in der vertikal integrierten Produktionsstätte von NEXE in Nordamerika hergestellt. Entdecken Sie unseren innovativen Ansatz für Nachhaltigkeit auf www.nexeinnovations.com und begleiten Sie uns auf unserer Reise in den sozialen Medien unter @nexeinnovations. #compostablecoffeepods #sustainability #greentech

