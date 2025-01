LTS erhält Finanzierung aus dem Patch Forward Prize-Wettbewerb der U.S. BARDA für zwei Partnerschaften (FOTO)

Andernach (ots) - LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ("LTS"), ein weltweit

führendes pharmazeutisches Technologieunternehmen bei der Entwicklung und

Herstellung innovativer Darreichungsformen, freut sich, die Auszeichnung als

Gewinner in der Konzeptphase für zwei Projekte im #PatchForwardPrize bekannt zu

geben. Dieser Wettbewerb, der von der Biomedical Advanced Research and

Development Authority (BARDA) ins Leben gerufen wurde, ist Teil einer 50

Millionen US-Dollar schweren Innovationsprogramms der BARDA, das darauf abzielt,

Mikronadel-basierte RNA-Impfstofftechnologien voranzutreiben.



Der Patch Forward Prize ist Teil der Project NextGen-Initiative der BARDA, der

darauf abzielt, Technologien der nächsten Impfstoffgeneration zu beschleunigen.

Durch die Förderung von Partnerschaften zwischen Impfstoffentwicklern und

Innovatoren im Bereich pharmazeutischer Darreichungssysteme treibt sie den

Fortschritt von der Konzeptphase bis hin zur klinischen Erprobung voran und

ebnet den Weg für transformative Fortschritte im Bereich der globalen

Gesundheit. Jeder der heute bekannt gegebenen Preise ist mit 2 Millionen

US-Dollar dotiert, die zwischen der LTS und ihren Partnern aufgeteilt werden.





In den ausgezeichneten Projekten kombiniert LTS seine proprietäre MicroneedleArray Patch (MAP)-Technologie mit mRNA-Impfstoffen von zwei Partnern: BioNet,einem biotechnologischen Hersteller aus Thailand, der auf gentechnischhergestellte Impfstoffe spezialisiert ist, sowie PopVax, einem indischen-Biotechnologieunternehmen, das breit schützende mRNA-Impfstoffe mithilfe von KIzur Proteinentwicklung herstellt. Beide Projekte zielen darauf ab, kritischeHerausforderungen bei der Stabilität, Verabreichung und Anpassungsfähigkeit vonImpfstoffen zu adressieren und den Zugang und die Compliance der Patienten beisaisonalen Grippeimpfstoffen zu verbessern. Gleichzeitig wird die Flexibilitätbewahrt, auf Pandemie-Stämme zu reagieren.Der Ansatz von BioNet geht das anhaltende Problem der Variabilität vonInfluenza-Stämmen an, indem ein trivalenter saisonaler mRNA-Grippeimpfstoff(mIV3) entwickelt wird, der erhalten gebliebene Bereiche der Hämagglutinin- (HA)und Neuraminidase- (NA) Proteine der dominierenden H1N1-, H3N2- undB-Grippeviren fokussiert. Diese mRNA-Konstrukte sind gezielt ausgewählt, um einebreit schützende Immunantwort gegen saisonale Grippe zu erzeugen.PopVax führt die Entwicklung eines saisonalen Grippeimpfstoffs an, der auf ihrerneuartigen mRNA-kodierten Immunogen-Display-Architektur und der LNP-Plattformbasiert. Das Immunogen-Design von PopVax steigert die strain-spezifischeAntikörperantwort bei Mäusen um das 250-fache im Vergleich zu einem führenden