LEGO® Education kündigt handlungsorientiertes Lernkonzept für naturwissenschaftlichen und technischen Unterricht für die 1.-7. Klasse an

Billund, Denmark (ots/PRNewswire) - Handlungsorientiertes Lernen hilft,Selbstvertrauen zu entwickeln. Doch nur die Hälfte aller Schülerinnen undSchüler kann diese Erfahrungen im naturwissenschaftlichen Unterricht machen,zeigt ein neuer LEGO® Bericht zum Schulunterricht. LEGO® EducationNaturwissenschaften will das ändern.Heute, kündigt LEGO® Education (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4339186-1&h=2421127648&u=https%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fde-de%2F%3Fmtm_cid%3DMTM-R0F1-S1N1T6%26mtm_campaign%3Dq1fy25_science_dede%26mtm_source%3Drelease%26mtm_medium%3Dpr&a=+LEGO%C2%AE+Education) sein neues Lernkonzept LEGO® EducationNaturwissenschaften (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4339186-1&h=1630713158&u=https%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fde-de%2Flego-education-science%2F%3Fmtm_cid%3DMTM-T1Q0-G1W5K1%26mtm_campaign%3Dq1fy25_science_dede%26mtm_source%3Drelease%26mtm_medium%3Dpr&a=LEGO%C2%AE+Education+Naturwissenschaften) an, das Lehrkräftenhelfen soll, mehr Schülerinnen und Schülern handlungsorientiertes Lernenanzubieten. LEGO Education Naturwissenschaften bietet über 120 spannende, aufdie Lehrpläne zugeschnittene Lerneinheiten aus dem Bereich Natur und Techniksowie fertige Unterrichtspräsentationen, die Naturwissenschaften und Technik fürLehrkräfte und Schülerinnen und Schüler lebendig machen (Klasse 1-7 bzw.Altersgruppe 5-11+ Jahre).Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier:https://www.multivu.com/lego/9312551-en-lego-education-science-hands-on-learning(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4339186-1&h=2984257228&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4339186-1%26h%3D1196990442%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D4339186-1%2526h%253D998956192%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.multivu.com%25252Flego%25252F9312551-en-lego-education-science-hands-on-learning%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.multivu.com%25252Flego%25252F9312551-en-lego-education-science-hands-on-learning%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.multivu.com%252Flego%252F9312551-en-lego-education-science-hands-on-learning&a=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Flego%2F9312551-en-lego-education-science-hands-on-learning)Kritisches Denken und ein Verständnis für naturwissenschaftliche Konzepte undPraktiken werden in Zukunft immer wichtiger. Der Bericht über den Stand derMotivation im Unterricht, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4339186-1&h=423330211&u=https%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fde-de%2Fscience-engagement-report%2F%3