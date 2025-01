'Wettbewerbsnachteil für Deutschland'

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Polizeikosten bei Bundesliga-Spielen befürchtet der Deutsche Fußball-Bund einen "Wettbewerbsnachteil für den Fußballstandort Deutschland". Das Urteil bedeute auch "keinerlei Gewinn an zusätzlicher Sicherheit", hieß es in einer Stellungnahme des DFB.

Der Verband sieht zudem drohende Gebührenbescheide für viele Vereine, vor allem in der 3. Liga und der Regionalliga, als potenziell "existenzgefährdend" an. Die Bescheide könnten zudem "aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen auch massiv in den Wettbewerb eingreifen".